Samsun'da hırsızlık yapılan iş yeri sahibinden çağrı: Çaldığını getirirsen şikayetçi olmayacağım

Samsun'un İlkadım ilçesinde gece saatlerinde bir iş yerinin yanına gelen şahıs, çaldığı çeşitli malzemeleri kamyonetine yükleyerek olay yerinden uzaklaştı.

Sabah geldiğinde hırsızlık olayını fark eden iş yeri sahibi Ferit Katar, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

"ÇALDIKLARINI GETİRMEZSE ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"

Görüntülerde, hırsızlık anlarının saniye saniye kaydedildiği ortaya çıktı.

Ferit Katar, çalınan malzemelerin kartonlar, raf demirleri, sepetler ve çocuğuna ait scooter olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Akşam dükkanımı kapattıktan sonra buraya gelen kişi yan taraftaki malzemeleri almış. Kartonlar, raf demirleri, sepetler ve çocuğumun 'scooter'ını götürmüş. Bu kişi iki gün içinde eşyaları getirirse şikayetçi olmayacağım. Getirmezse elimde kamera görüntüleri var, gidip şikayetçi olacağım."