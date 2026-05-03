Samsun’da kaçak makaron operasyonu: 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını tehdit eden ve devletin vergi kaybına yol açan kaçak tütün mamullerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

TÜTÜN MAMÜLLERİ SATAN DEPOYA BASKIN

Ekipler tarafından yürütülen çalışmada, tütün mamulleri satışı yapan bir iş yerine ait depoda arama gerçekleştirildi.

43 BİN 200 DOLDURULMUŞ MAKARON

Yapılan aramada 43 bin 200 adet doldurulmuş makaron sigara ile 25 adet gümrük kaçağı elektronik sigara likidi ele geçirildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.