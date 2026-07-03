Samsun’da sıcaktan fenalaşan kadının yardımına polis ekipleri koştu
İlkadım ilçesinde aşırı sıcak nedeniyle baygınlık geçiren kadın, çevredeki vatandaşlar ve görevli kadın polislerin müdahalesiyle gölge alana taşındı. Hastaneye kaldırılan kadının tedavisi sürüyor.
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Samsun'un İlkadım ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı’nda yürüyen kadın, sıcak havanın etkisiyle bir anda baygınlık geçirdi.
Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar ile bölgede görevli kadın polisler, hemen yardıma koştu.
EKİPLER VE VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU
Kadını güneş altında bırakmayan ekipler ve vatandaşlar, kollarına girerek gölge bir alana taşıdı.
Sağlık ekipleri gelene kadar kadının yanında kalan ekipler, ilk destek müdahalesini sürdürdü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.
Sıcaktan etkilendiği değerlendirilen kadın, ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)