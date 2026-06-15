Samsun'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan şahıs ağır yaralandı
Samsun'da evde çıkan tartışmada oğlunun bıçakladığı baba ağır yaralanırken şüpheli ise gözaltına alındı.
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Samsun'da baba ile oğlu arasında çıkan tartışma kanlı bitti.
Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde B.G. ile oğlu P.G. arasında evde ailevi sebeplerden dolayı tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyüdüğü olayda baba B.G., bıçakla göğsünden yaralandı.
DURUMU AĞIR
Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılan baba tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
P.G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)