Samsung Galaxy S10 ve Note 10'da bulunan çöp kutusu nasıl kullanılır

Akıllı telefon kullanıcılarının en çok merak ettiği şeylerden biri de silinen dosyaların nasıl geri getirileceği konusu. Telefonunuzdan herhangi bir fotoğraf sildiğinizde bazı ek uygulamalar yardımıyla bu fotoğrafları tekrar geri getirebilirsiniz.

Ancak Samsung Galaxy S10 veya Note 10 kullanıcısıysanız, herhangi bir ek uygulama indirmenize gerek yok.

Android 10 sürümüne sahip bir S10 veya Note10 cep telefonu kullanıyorsanız, dosyalarınızı yanlışlıkla silmeniz durumunda geri yükleyebilmeniz için Çöp Kutusu özelliğinden yararlanabilirsiniz.

1- Menüden Dosyalarım uygulamasına dokunun.

2- Sağ Üst köşede bulunan Üç Nokta simgesine dokunun.

3- Çöp Kutusu sekmesine dokunun.

4- Düzenle öğesine dokunun.

5- Sildiğiniz dosyalar karşınıza çıkacak. Cihaza aktarmak istediğiniz dosyaları seçerek Geri Yükle öğesine dokunun.

Eğer Android işletim sistemine sahip başka bir akıllı telefonunuz varsa ve silinen fotoğraflara tekrar ulaşmak istiyorsanız, fotoğrafları geri getirmenin bir yolu daha bulunuyor.

Telefonunuzdan silinen fotoğrafları görmek ve onları geri getirebilmek için sizler için hazırladığımız aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.