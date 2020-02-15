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Samsung Galaxy S10 ve Note 10'da bulunan çöp kutusu nasıl kullanılır

Samsung Galaxy S10 ve Note 10 telefonlarda bulunan çöp kutusu özelliğini nasıl kullanabileceğinizi anlattık.

Haber Merkezi | 15.02.2020 - 12:58..
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Akıllı telefon kullanıcılarının en çok merak ettiği şeylerden biri de silinen dosyaların nasıl geri getirileceği konusu. Telefonunuzdan herhangi bir fotoğraf sildiğinizde bazı ek uygulamalar yardımıyla bu fotoğrafları tekrar geri getirebilirsiniz.

Ancak Samsung Galaxy S10 veya Note 10 kullanıcısıysanız, herhangi bir ek uygulama indirmenize gerek yok.

Android 10 sürümüne sahip bir S10 veya Note10 cep telefonu kullanıyorsanız, dosyalarınızı yanlışlıkla silmeniz durumunda geri yükleyebilmeniz için Çöp Kutusu özelliğinden yararlanabilirsiniz.

1- Menüden Dosyalarım uygulamasına dokunun.

samsunh

2- Sağ Üst köşede bulunan Üç Nokta simgesine dokunun.

2

 

3- Çöp Kutusu sekmesine dokunun.

samanyolu

 

4- Düzenle öğesine dokunun.

samanyolu

 

5- Sildiğiniz dosyalar karşınıza çıkacak. Cihaza aktarmak istediğiniz dosyaları seçerek Geri Yükle öğesine dokunun.

samsung

 

Eğer Android işletim sistemine sahip başka bir akıllı telefonunuz varsa ve silinen fotoğraflara tekrar ulaşmak istiyorsanız, fotoğrafları geri getirmenin bir yolu daha bulunuyor.

Telefonunuzdan silinen fotoğrafları görmek ve onları geri getirebilmek için sizler için hazırladığımız aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Android telefonlarda silinen fotoğraflar nasıl kurtarılır? - YouTube

Samsung Galaxy S10 ve Note 10'da bulunan çöp kutusu nasıl kullanılır

Samsung Galaxy S10 ve Note 10'da bulunan çöp kutusu nasıl kullanılır

Samsung Galaxy S10 ve Note 10'da bulunan çöp kutusu nasıl kullanılır

Samsung Galaxy S10 ve Note 10'da bulunan çöp kutusu nasıl kullanılır

Samsung Galaxy S10 ve Note 10'da bulunan çöp kutusu nasıl kullanılır

Samsung Galaxy S10 ve Note 10'da bulunan çöp kutusu nasıl kullanılır

Samsung Galaxy S10 ve Note 10'da bulunan çöp kutusu nasıl kullanılır

Samsung Galaxy S10 ve Note 10'da bulunan çöp kutusu nasıl kullanılır

Samsung Galaxy S10 ve Note 10'da bulunan çöp kutusu nasıl kullanılır

Samsung Galaxy S10 ve Note 10'da bulunan çöp kutusu nasıl kullanılır

Samsung Galaxy S10 ve Note 10'da bulunan çöp kutusu nasıl kullanılır

Samsung Galaxy S10 ve Note 10'da bulunan çöp kutusu nasıl kullanılır

Samsung Galaxy S10 ve Note 10'da bulunan çöp kutusu nasıl kullanılırSamsung Galaxy S10 ve Note 10'da bulunan çöp kutusu nasıl kullanılırSamsung Galaxy S10 ve Note 10'da bulunan çöp kutusu nasıl kullanılırSamsung Galaxy S10 ve Note 10'da bulunan çöp kutusu nasıl kullanılırSamsung Galaxy S10 ve Note 10'da bulunan çöp kutusu nasıl kullanılırSamsung Galaxy S10 ve Note 10'da bulunan çöp kutusu nasıl kullanılırSamsung Galaxy S10 ve Note 10'da bulunan çöp kutusu nasıl kullanılırSamsung Galaxy S10 ve Note 10'da bulunan çöp kutusu nasıl kullanılırSamsung Galaxy S10 ve Note 10'da bulunan çöp kutusu nasıl kullanılırSamsung Galaxy S10 ve Note 10'da bulunan çöp kutusu nasıl kullanılırSamsung Galaxy S10 ve Note 10'da bulunan çöp kutusu nasıl kullanılırSamsung Galaxy S10 ve Note 10'da bulunan çöp kutusu nasıl kullanılırSamsung Galaxy S10 ve Note 10'da bulunan çöp kutusu nasıl kullanılırSamsung Galaxy S10 ve Note 10'da bulunan çöp kutusu nasıl kullanılırSamsung Galaxy S10 ve Note 10'da bulunan çöp kutusu nasıl kullanılırSamsung Galaxy S10 ve Note 10'da bulunan çöp kutusu nasıl kullanılırSamsung Galaxy S10 ve Note 10'da bulunan çöp kutusu nasıl kullanılırSamsung Galaxy S10 ve Note 10'da bulunan çöp kutusu nasıl kullanılırSamsung Galaxy S10 ve Note 10'da bulunan çöp kutusu nasıl kullanılır

Samsung Galaxy S10 ve Note 10'da bulunan çöp kutusu nasıl kullanılırSamsung Galaxy S10 ve Note 10'da bulunan çöp kutusu nasıl kullanılır

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