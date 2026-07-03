Samsunsporlu Marius Mouandilmadji'den Galatasaray formalı paylaşım

Süper Lig’in başlamasına 1 aydan fazla süre varken hem kulüpler hem de futbolcular çalışmalara başladı.

Bu kapsamda Samsunspor’un yıldız forveti Marius Mouandilmadji ise henüz hazırlıklarını bireysel olarak sürdürüyor.

28 yaşındaki forvetin sosyal medya paylaşımı ise olay oldu.

GALATASARAY FORMASIYLA ANTRENMAN YAPTI

Mouandilmadji, Galatasaray’ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen’in formasını giyerek antrenman yaptığı görüntüleri paylaştı.

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Öte yandan geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 52 maça çıkan Marius Mouandilmadji, 23 gol ve 7 asistlik performans sergilemeyi başardı.