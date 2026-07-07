Sanatçı Zihni Göktay için veda töreni düzenlendi

Türk sanat camiasının acı günü...

Tiyatronun usta ismi Zihni Göktay, fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatının kaybetti.

Türk tiyatrosunda yarım asrı aşan sanat yaşamında, kendine özgü üslubu ve canlandırdığı karakterlerle hafızalarda yer edinen usta oyuncu Zihni Göktay için bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde veda töreni gerçekleştirildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

Törene, sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Törende konuşan sanatçının kızı Zeynep Göktay Dilbaz, babasının mesleğine aşık ve ailesine çok bağlı olduğunu belirterek, oyunculuğa başlarken babasının kendisine yazdığı mektubu okudu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Göktay'ın naaşı, öğle namazına müteakip Üsküdar Şakirin Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ZİHNİ GÖKTAY KİMDİR?

İstanbul'un Fatih ilçesinde doğan Zihni Göktay, eğitimini Pertevniyal Lisesi'nde tamamladı.

Tiyatroya amatör olarak 1960-1964 yılları arasında İ.M.T.B. Gençlik Tiyatroları ve Eminönü Halkevi'nde başladı. Profesyonel oyunculuk kariyerine 1964 yılında adım attı.

1964-1973 yılları arasında Ankara Meydan Sahnesi'nde görev yapan sanatçı, 1973 yılından itibaren İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosunda yer aldı.

Burada uzun yıllar boyunca çok sayıda oyunda sahneye çıkan Göktay, özellikle komedi türündeki performanslarıyla tanındı. Kariyeri boyunca 72'den fazla tiyatro oyununda rol aldı.

ONLARCA YAPIMDA YER ALDI

1978-1996 yılları arasında İstanbul Radyosu Radyo Tiyatrosu Şubesi'nde yönetmen ve oyuncu olarak görev yapan Göktay, uzun yıllar film seslendirme sanatçılığı da yaptı.

Daha sonraki dönemde ise yalnızca rol aldığı yapımlarda kendi karakterini seslendirmeyi tercih etti.

Sahne kariyerinde Kanlı Nigar, Sarıpınar 1914, Pembe Konağın Gelinleri, Resimli Osmanlı Tarihi ve Lüküs Hayat gibi önemli oyunlarda rol aldı.

Sinemada ise 1976 yapımı Tosun Paşa filmindeki Ruhi, Meraklı Köfteci'ndeki Deli Kaleci, Hababam Sınıfı: Merhaba ve devam filmlerindeki Üçbuçuk Yusuf karakterleriyle hafızalarda yer etti.

Ayrıca Döngel Karhanesi, Fahriye Abla, Atla Gel Şaban ve Çıngıraklı Top gibi yapımlarda da rol aldı.

Televizyon kariyerinde ise Bizimkiler, Kuruntu Ailesi, Koçum Benim, Cennet Mahallesi, Avrupa Yakası, Üvey Baba ve birçok sevilen dizide farklı karakterlere hayat verdi.