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Beşiktaş'ın yeni transferi İlhan Fakılı, takımla ilk kez çalıştı

Beşiktaş'ın yeni transferi İlhan Fakılı, Slovakya kampında siyah-beyazlılarla ilk idmanına çıktı.

Ensonhaber / AA
Beşiktaş'ın yeni transferi İlhan Fakılı, takımla ilk kez çalıştı
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Beşiktaş, Slovakya kampında bir günlük iznin ardından çalışmalarına devam etti.

Slovakya Olimpiyat Antrenman Merkezi'ndeki idmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirilirken yeni transfer İlhan Fakılı da antrenmanda yer aldı.

İDMANDAN NOTLAR

Teknik direktör Vincenzo Italiano, idman öncesinde oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı.

İtalyan teknik direktör, siyah-beyazlı futbolculara sık sık uyarılarda bulundu.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman yarım sahada çift kale maçla devam ederken, basına kapalı bölümde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu aktarıldı.

Hafif ağrısı bulunan Milot Rashica, saha kenarında takımdan ayrı çalıştı.

YÖNETİM İZLEDİ

Beşiktaş Kulübü Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Melih Aydoğdu idmanı tribünden takip etti.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Siyah-beyazlılar, TSİ 18.00'de yapacağı günün ikinci çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)