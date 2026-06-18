Şanlıurfa'da anız yangını okula sıçramadan söndürüldü
Haliliye ilçesinde arazide çıkan anız yangını Görme Engelliler İlk ve Ortaokulunun bahçesindeki ağaçlara sıçramadan söndürüldü.
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Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Dağeteği Mahallesi yakınlarında hasat yapılan arazideki anızda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden okul yönetimi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
ÖĞRETMENLER MÜDAHALE ETTİ
Yangının hızla ilerlemesi üzerine itfaiyenin gelmesini beklemeyen okuldaki idareci ve öğretmenler, yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, bölgede bulunan Görme Engelliler İlk ve Ortaokulunu tehdit etti.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Okulun bahçesindeki çam ağaçlarına ulaşmak üzere olan alevler, olay yerine giden ekipler tarafından söndürüldü.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)