Şanlıurfa'da bebek arabasına ağaçtan yılan düştü

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Şanlıurfa'da korkutan olay..

Karaköprü ilçesine bağlı GAP 3. Etap Mesire Alanı'nda yaşanan olayda, ağaçtan bebek arabasının üzerine yılan düştüğünü gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

EKİPLER YILANI YAKALADI

Olay yerine sevk edilen ekipler, yılanı bulunduğu yerden güvenli şekilde alarak doğal yaşam alanına bıraktı.

Yılanın arabanın içine düştüğü anda içerisinde bebek olmaması ise rahat nefes aldırdı.

Yetkililer, yaz aylarında mesire alanları ve yeşil bölgelerde yılan ve diğer haşerelere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.