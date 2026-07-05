Şanlıurfa'da ilginç yöntem: Kuzular, eşeğe bağlanan biberonlarla büyüyor

Şanlıurfa'da küçükbaş hayvancılıkla uğraşan bir besicinin yıllardır uyguladığı yöntem, görenleri şaşırtıyor.

Ceylanpınar ile Viranşehir ilçeleri arasındaki Karatepe Kırsal Mahallesi'nde yetiştirilen kuzular, yaşamlarının ilk döneminde anneleri yerine semerine biberon düzeneği yerleştirilen bir eşek tarafından besleniyor.

Besici, bu yöntem sayesinde sürünün daha kolay kontrol edildiğini söylüyor.

EŞEĞİN SEMERİNE ÖZEL BİBERON DÜZENEĞİ KURULUYOR

Besici Sedat Uçak, kuzuların sürüden ayrılmasını önlemek amacıyla geliştirdiği yöntemde, süt dolu biberonları eşeğin semerine sabitliyor.

Yaşamlarının ilk dönemini bu şekilde geçiren kuzular, süt ihtiyaçlarını eşeğin üzerindeki biberonlardan karşılıyor. Zamanla eşeğe alışan hayvanlar, onu sürekli takip etmeye başlıyor.

Besiciye göre bu alışkanlık, kuzular büyüdükten sonra da devam ediyor.

EŞEĞİ ANNE VE BABALARI GİBİ GÖRÜYORLAR

Sedat Uçak, kuzuların erken dönemde annelerinden ayrılarak yaklaşık bir yıl boyunca bu yöntemle büyütüldüğünü anlattı.

Bu süreçte kuzuların koyunlarla temas ettirilmediğini belirten Uçak, büyüyüp sürüye katıldıklarında bile eşekten ayrılmadıklarını söyledi.

Hayvanların zamanla eşeği adeta ebeveynleri gibi benimsediğini ifade eden Uçak, eşeğin hareket ettiği her yere kuzuların da peşinden gittiğini dile getirdi.

SÜRÜNÜN YÖNETİMİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Besiciye göre yöntemin en önemli avantajı, sürünün kontrol altında tutulmasını sağlaması.

Eşeği takip eden kuzuların peşinden diğer koyunların da hareket ettiğini belirten Uçak, bu sayede sürünün dağılmasının önüne geçildiğini ve hayvanların çevredeki ekili alanlara girmesinin engellendiğini söyledi.

Uçak, yöntemin çobanlık faaliyetlerini önemli ölçüde kolaylaştırdığını da sözlerine ekledi.

YÖNTEMİ SURİYELİ ÇOBANLARDAN ÖĞRENDİLER

Şeref Uçak ise bu uygulamayı yaklaşık üç yıldır kullandıklarını belirterek yöntemi Suriyeli çobanlardan öğrendiklerini ifade etti.

Eşeğin sürünün doğal lideri haline geldiğini söyleyen Uçak, hayvanların nereye gidileceğine onun hareketlerine göre karar verdiğini dile getirdi.

KÜÇÜK ÇOCUK TEHLİKEYİ KIL PAYI ATLATTI

Öte yandan görüntüler sırasında kısa süreli panik yaşandı.

Kuzuları otlak alanına götürmek amacıyla eşeğe binen küçük bir çocuk, hayvanın aniden huysuzlanarak zıplaması üzerine düşme tehlikesi geçirdi.

Dengesini son anda koruyan çocuk kazayı yara almadan atlatırken, olay çevrede bulunanlar tarafından endişeyle izlendi.