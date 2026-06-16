Şanlıurfa'da kaybolan çocuğu arabayla aramaya çıktılar: Aracın bagajından çıktı
Oyun oynarken babasının arabasının bagajına saklanıp, kapağı üzerine kapatan 5 yaşındaki P.A.'nın ailesi, P.A.'nın kaybolduğunu sanarak araca binip sokaklarda aramaya çıktı. Bagajdan gelen sesler üzerine P.A.'nın içeride kilitli kaldığı anlaşıldı.
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki P.A., babasının yeni aldığı otomobilin bagajına girip kapağı üzerine kapattı.
2 saat boyunca çocuklarından haber alamayan ailesi, arabaya binerek sokaklarda P.A.'yı aramaya başladı.
BAGAJDAN ÇIKTI
Bir süre boyunca etrafta P.A.'yı arayan ailesi, gelen sesler üzerine P.A.'nın bagajda kilitli kaldığını fark etti.
Aile bagaj kapağını açamayınca durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine giden itfaiye ekipleri, otomobilin arka koltuğunu sökerek bagajdaki P.A.'yı çıkarttı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)