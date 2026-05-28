Şanlıurfa’da kurbanlık yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Birecik ilçesinde, kurbanlık koyun yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü öldü, 1 kişi yaralandı. Yaralının tedavisi sürerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Samet Çakır’ın kullandığı kurbanlık küçükbaş hayvan yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü ve yanındaki bir kişi ağır yaralandı.
HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Çakır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Diğer yaralının tedavisi ise sürüyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)