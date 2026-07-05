Şanlıurfalı genç, başlık parası için tarlada alın teri döküyor

Aksaray'da bunaltıcı sıcaklara rağmen sarımsak tarlalarında çalışan mevsimlik tarım işçilerinin en büyük hayali, çocuklarını evlendirebilmek. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen Erdine ailesi ise yıllardır başlık parası ve düğün masrafları nedeniyle bu hayallerini gerçekleştiremediklerini ifade ediyor.

"SEVDİĞİM VARDI, BAŞLIK PARASINDAN DOLAYI VERMEDİLER"

Anne, babası ve kardeşleriyle birlikte günlük yevmiyeyle çalışan 28 yaşındaki Yakup Erdine, verdiği demeçte başlık parasının evlilikleri zorlaştırdığını savundu.

Başlık parası için çalıştığını söyleyen Erdine, şöyle konuştu:

"Önümüzde evlilik var, başlık parası var. Buradan başlık parası alan ailelere sesleniyorum; bu başlık parası kalksın. Evliliği zorlaştırdılar. Özellikle bizim Doğu bölgesinde bu durum çok yaygın. Başlık parası çok yüksek. 600 bin liradan başlıyor. Altın istiyorlar, bilezik istiyorlar. 250 gram, 300 gram, 400 gram isteyen var. Ben de bu yüzden evlenemedim."

Sevdiği kişiyle evlenemediğini dile getiren Erdine, ailesiyle birlikte gurbette çalışmasının en önemli nedenlerinden birinin gerekli parayı biriktirmek olduğunu belirterek, "Ne için ailemle birlikte gurbette çalışıyorum? Başlık parası topluyorum. Ağabeyimi zor evlendirdik, onun da borçları hâlâ duruyor. Kaç defa çağrıda bulunduk ama dinleyen olmadı. Çalışmak güzeldir ama evliliği bu kadar zorlaştırmasınlar. Sevdiğim vardı, başlık parasından dolayı vermediler." ifadelerini kullandı.

BABA DA AYNI SORUNDAN YAKINDI

53 yaşındaki Hüseyin Erdine ise üç oğlunun da evlilik çağına geldiğini ancak ekonomik şartlar nedeniyle çocuklarını evlendiremediklerini söyledi.

Başlık parası ve düğün masraflarının ailelerin altından kalkamayacağı seviyelere ulaştığını öne süren Erdine, şunları kaydetti:

"Biz tarım işçisiyiz. Geliyoruz burada çalışıyoruz ama başlık parasını denkleştiremiyoruz. Başlık parası 2 milyona çıkmış. Bir aile o parayı biriktirebilmek için en az iki yıl çalışmak zorunda kalıyor. Altını var, düğünü var, yemeği var. Masraflar çok ağır. Şu an askerliğini bitirmiş üç oğlum var ama bir türlü evlendiremiyorum. Sevdikleri de var ama para yok. Başlık parası yüzünden çocuklarımızı evlendiremiyoruz."

GEÇİM MÜCADELESİ İLE EVLİLİK HAYALİ BİR ARADA

Mevsimlik tarım işçisi olarak farklı illerde çalışan Erdine ailesi, bir yandan günlük geçimlerini sağlamaya çalışırken diğer yandan çocuklarının evlilik masrafları için birikim yapıyor.

Aile fertleri, ekonomik yüklerin hafifletilmesi ve başlık parası uygulamasının sona ermesi halinde gençlerin daha kolay yuva kurabileceğini savunurken, tarlalarda verdikleri emekle hem geçimlerini sağlamaya hem de gelecek hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyor.