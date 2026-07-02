Sarıyer'de fren yerine gaza basan sürücü, ortalığı savaş alanına çevirdi

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Kilyos Caddesi'nde, saat 12.20 sıralarında sürücüsü, fren yerine gaza bastığı 34 HSK 253 plakalı cipin kontrolünü kaybetti.

İlk olarak park halindeki bir otomobile çarpan araç, hızını kesemeyerek üç araca daha çarptı. Savrulan cip, bir binanın duvarına çarparak durabildi.

Kazada toplam 5 araçta hasar oluşurken, bunlardan ikisi kullanılamaz hale geldi.

DOĞALGAZ VE SU HATTI ZARAR GÖRDÜ

Kazanın şiddetiyle binanın dış cephesinde bulunan doğalgaz ve su tesisatı da zarar gördü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, doğal gaz ve su dağıtım şirketlerinin ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri alarak onarım çalışmalarına başladı.

Cadde, çalışmalar süresince araç trafiğine kapatıldı. Hasarlı araçların kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

İKİ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada hafif yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.

"KİMSEYE BİR ŞEY OLMAMASI MUCİZE"

Hasar gören araçlardan birinin sahibi Yunus Öztürk, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Çok hızlı geliyordu. Önce beyaz araca çarptı. Hızını alamadı, ayağı gazdaymış. Fren yapmadı. Beyaz aracı savurunca benim aracıma çarptı. Ayağı hâlâ gazdaydı. Daha sonra balıkçı dükkânına ve su borusuna vurdu. Kimseye bir şey olmaması gerçekten mucize. Burada sürekli kaza yaşanıyor. Bunun önüne geçilmesi için bu noktaya büyük bir koruyucu bariyer ya da set yapılmasını istiyoruz."

"PANİK YAPIP FREN YERİNE GAZA BASTI"

Kazaya tanıklık eden balık restoranı işletmecisi de olay sırasında iş yerinde hazırlık yaptıklarını belirterek, "Cip yukarıdan oldukça hızlı geliyordu. Önce park halindeki araca çarptı. Ardından sürücünün panikleyip fren yerine gaza bastığını düşündük. Sonrasında doğal gaz ve su tesisatına çarparak durabildi." ifadelerini kullandı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Büyük paniğe neden olan kaza, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde cipin park halindeki araçlara peş peşe çarptığı, ardından kontrolden çıkarak binanın duvarına vurduğu anlar yer alırken, polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.