Şarkıcı Alişan yeğenleri ve annesiyle tatile çıktı

Sunucu ve şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 2021 yılında hayatını kaybetmişti. Alişan, kardeşinin vefatının ardından Eyşan ve Ceylan adındaki iki yeğenine sahip çıktı. Ünlü isim, yeğenlerinin maddi ve manevi olarak onların yanında oldu.

ALİŞAN AMCA TATİLE GÖTÜRDÜ

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ardından yeğenlerine hem amcalık hem de babalık yapan Alişan, bu kez de yeğenleri ve annesiyle tatile çıktı. Ünlü şarkıcı o tatilden fotoğrafları hayranlarıyla paylaştı.

"AŞKLARIM VE ANNEM"

Yeğenleri ve annesiyle tatile çıkan Alişan, bu paylaşımının altında da duygu dolu bir not ekledi. Şarkıcı Alişan, "Kısa ama çok güzel bir tatildi..Aşklarımla ve annemle." notunu ekledi.