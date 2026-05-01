Sarunas Jasikevicius: Rakibin sertliğine cevap verdik

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) play-off serisi ikinci maçında Litvanya ekibi Zalgiris'i 86-74 yenerek durumu 2-0'a getiren Fenerbahçe'nin başantrenörü Sarunas Jasikevicius, rakibin sertliğine cevap vererek iyi oynadıklarını söyledi.

Litvanyalı çalıştırıcı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısından açıklamalarda bulundu.

"KAUNAS'TA BİZİ FARKLI BİR ORTAM BEKLEYECEK"

Elde ettikleri galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik eden Jasikevicius, "Serinin ilk 2 maçındaki koreografiyi ve harika ortamı hazırlayan taraftara teşekkür ediyorum. Oyuncular bunu hissetti. İyi basketbol oynadık. Agresiftik. Rakibin sertliğine cevap verdik. Sakin kalmayı başarmalıyız. Gelişimimizi devam ettirerek serinin geri kalanına hazırlanmalıyız. Serinin ilk 2 maçında çok iyi iş çıkardık. Onların ana oyuncularını durdurmayı başardık. Kaunas'ta bizi farklı bir ortam bekleyecek." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'Yİ GALİBİYETTEN DOLAYI TEBRİK EDİYORUM"

Zalgiris Başantrenörü Tomas Masiulis ise Fenerbahçe'nin galibiyeti hak ettiğini belirterek, "Onların 17 hücum ribaundu ve bizim 15 savunma ribaundumuzun olması her şeyi açıklıyor. Bizden daha çok mücadele ettiler. Fenerbahçe'yi galibiyetten dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.