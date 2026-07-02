Savcı, Ayşe Tokyaz cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet talep etti

Türkiye'nin yakından takip ettiği dava...

Küçükçekmece'de eski polis Cemil Koç tarafından öldürülüp, cansız bedeni bavul içinde Eyüpsultan'da yol kenarına konulan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili 9'u tutuklu, 11 sanığın yargılanması devam ediyor.

SAVCI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Duruşma savcısı, Cemil Koç hakkında "kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "şantaj" suçlarından ise 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

CEMİL KOÇ EN AĞIR CEZAYI İSTEMİŞTİ

Sanık Cemil Koç, davanın önceki gün (30 Haziran) görülen duruşmasında yaptığı savunmada, cezada indirim talebi bulunmadığını ve en ağır cezayı istediğini belirtti.

Diğer tutuklu sanıklar, tahliyelerine ve beraatlerine karar verilmesini talep etti.