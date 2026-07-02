Sebastien Desabre, babasının vefat ettiğini basın toplantısında öğrendi
Demokratik Kongo Cumhuriyeti Teknik Direktörü Sebastien Desabre, Dünya Kupası'na veda ettikleri İngiltere maçının ardından babasının vefat haberiyle sarsıldı.
2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda İngiltere ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mercedes-Benz Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Ürdünlü hakem Adham Makhadmeh'in yönettiği mücadelenin 7. dakikasında Brian Kibambe Cipenga'nın golüyle Kongo 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda İngiltere, kaptan Harry Kane ile aradığı gollere ulaştı.
75 ve 86. dakikalarda sahneye çıkan Kane attığı gollerle İngiltere'ye 2-1'lik galibiyeti getirdi.
Bu sonuçla adını son 16 turuna yazdıran İngiltere, Meksika ile kozlarını paylaşacak.
BABASININ VEFATIYLA SARSILDI
Demokratik Kongo Cumhuriyeti Teknik Direktörü Sebastien Desabre, maçın ardından babasının vefat haberiyle sarsıldı.
Milli takım basın sorumlusu, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında, "Teknik direktörümüzün babasını kaybettiğini üzülerek bildiriyoruz. En içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.
ÜZGÜN ŞEKİLDE AYRILDI
Fransız teknik adam, bu cümlelerin ardından basın toplantısından üzgün bir şekilde ayrıldı.