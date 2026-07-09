Türk şeker ve çikolataları rağbet görüyor

Türkiye, dünya kuru meyve ve sert kabuklu yemiş üretimindeki hakimiyeti sayesinde şekerli mamul sektöründe geçen yıl 4,5 milyar dolarla rekor kırdı.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türk şekerleme ve çikolata ürünleri sektörü, geleneksel tüketim kültürü ile gıda sanayinin en dinamik alt sektörlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Lokum ve helva gibi geleneksel Türk şekerlemeleri yanında, değişen tüketici tercihleri ve modern üretim anlayışıyla, sektörün ürün çeşitliliği sürekli gelişiyor.

Dini bayramlar, düğün törenleri ve kutlamalarda sıklıkla ikram edilen şekerlemeler, aile veya arkadaş ziyaretlerinde de yaygın bir hediye olarak sunuluyor.

TÜRKİYE'DE ŞEKERLEME DAHA SIK TERCİH EDİLİYOR

Gelenek halinde süren bu alışkanlık, Türkiye'de şekerlemenin diğer ülkelerden çok daha sık tercih edildiğini gösteriyor.

Ülkedeki genç nüfusun çikolataya yönelik artan talebi, gelişen dağıtım kanalları ve artan çok uluslu yatırımlar gibi faktörlerle birlikte çikolatalı şekerleme ürünlerinin Türkiye'nin dinamik ürünleri haline gelmesini sağlıyor.

Türkiye'deki şekerleme üretim kapasitesi, iç talebin oldukça üzerine çıkıyor.

TÜRKİYE, ŞEKERLEME İHRACATINDA GÜÇLÜ

Şekerleme sektöründeki bu yüksek kapasite ve ileri üretim teknolojileri, Türkiye'yi küresel ölçekte güçlü bir ihracatçı konumuna taşıyor ve pazarın dış talebe yönelmesini sağlıyor. Bu doğrultuda, çoğu orta ve büyük ölçekli şirket ürünlerini ihraç ediyor ve net ihracatçı konumunda bulunuyor.

EN FAZLA ŞEKERLEME İHRACATI IRAK'A

Şekerleme sektörünün gerçekleştirdiği ihracat ülkelere göre incelendiğinde, geçen yıl ilk sırada 719,2 milyon dolarla Irak yer aldı. Bu ülkeyi 515,1 milyon dolarla ABD ve 271,2 milyon dolarla Almanya izledi.

İngiltere'ye 2025'te 193,6 milyon dolarlık şekerli mamul ihracatı gerçekleştirilirken, beşinci sırada 152,8 milyon dolarla Rusya geldi.

198 ÜLKEYE İHRACAT

Küresel gıda sektöründe katma değerli ürünler ve yenilikçi atıştırmalıkların pazar payı giderek artarken, Türkiye bu doğrultuda yaklaşık 198 ülkeye çeşitli şekerleme ürünleri ihraç etti.