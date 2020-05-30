1 Haziran'da iç hat uçuşları başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hava yolunda iç hat seferlerinin yeniden başlayacağını açıkladı.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede başarılı sonuçlar elde eden Türkiye'de hayat kademeli olarak normale dönüyor.

Bu kapsamda iç hat uçuşları yeniden başlatılacak. Konuyla ilgili açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan geldi.

Bakan Karaismailoğlu, 1 Haziran itibarıyla hava yolunda iç hat uçuşlarının başlayacağını açıkladı.

UÇUŞLAR KADEMELİ AÇILACAK

İlk seferlerin İstanbul'dan Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon'a yapılacağını belirten Karaismailoğlu, diğer havalimanlarının uçuşlara kademeli olarak açılacağını bildirdi.

İLK UÇUŞ ANKARA'YA

Bu arada ilk uçuş, pazartesi günü saat 10.00'da İstanbul'dan Ankara'ya gerçekleştirilecek.

Sabiha Gökçen ile İstanbul havalimanlarından Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon'a karşılıklı THY seferlerin aynı gün başlatılması, 3 Haziran'dan itibaren de diğer şehirlere uçuş yapılması bekleniyor.

UÇAK YOLCULUĞU İÇİN HES KODU

Hava yolunda bilet satış işlemleri, yolcuların koronavirüsle ilgili durumlarını tetkik etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden Hayat Eve Sığar (HES) koduyla gerçekleştirilecek.

Giriş çıkış yasağı olan iller için ise "seyahat izin belgesi" alınması da gerekiyor.

KODU ALAMAYANLARA BİLET SATIŞI YAPILMAYACAK

Sağlık otoritelerinin, seyahat engeli koyduğu veya HES kodu alamayan kişilere bilet satışı yapılmayacak.

Öte yandan, normalleşme sürecinde havalimanları için "uçulabilir sertifikası" düzenlenecek. Sertifikasyon programı kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce bilgilendirme ve denetimler yapılacak, şartları karşılayan havalimanlarına bakanlık tarafından sertifika verilecek.