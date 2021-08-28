Akdeniz'deki orman yangınları, Marmara'da tatil hareketliliğine neden oldu

Çıkan orman yangınlarının ardından yerli turistlerin bir kısmı, rotasını Akdeniz ve Ege'den Marmara'ya çevirdi.

Ege ve Akdeniz'de çıkan orman yangınlarının ardından özellikle yerli turistler, tatil rotalarını Marmara Bölgesi'ne çevirdi.

Balıkesir'in Marmara ilçesi ile Avşa ve Ekinlik adalarında otel, motel ve pansiyonların tamamen doldu.

Yer bulamayan tatilciler, sahillerde şezlonglarda ve belediyeye ait bahçede konaklamak zorunda kaldı.

YOĞUNLUK NEDENİYLE KENTTE ÇALIŞMALAR HIZLANDIRILDI

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, hizmete yetişebilmek için çalışanların yıllık izinlerinin iptal edildiğini söyledi.

Aksoy, "Adaların toplam nüfusu 9 bin 974 kişiden oluşuyor. Özellikle Muğla, Bodrum ve diğer tatil yerlerinde yaşanan orman yangınlarından sonra tatilciler adalarımızı tercih etti. Bu nedenle nüfusumuz 15-17 kat arttı. Şu anda 150-170 bin kişiyi ağırlıyoruz. Bu yoğunluk hafta içerisinde de yaşanıyor. Bu nedenle belediye olarak daha iyi hizmet vermek için çalışanlarımızın yıllık izinlerini şimdilik iptal ettik. Sezon sonunda birlikte tatil yapacağız." dedi.

SEFER SAYILARI ARTIRILDI

Bu arada yaşanan yoğunluk nedeniyle Marmara, Avşa ve Ekinlik Adası'na, Erdek, İstanbul ve Tekirdağ'dan yapılan Ro-Ro ve deniz otobüsü seferlerinin sayıları artırıldı.

































