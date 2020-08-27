Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği nerede? Çiğiltepe'ye nasıl gidilir?

Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği nerede? Çiğiltepe'ye nasıl gidilir?

Afyonkarahisar'da adını tarihe yazdıran Albay Reşat Çiğiltepe ve tüm şehitler anısına yapılan Çiğiltepe Şehitliği nerede? Çiğiltepe Şehitliği'ne nasıl gidilir? Albay Reşat Bey kimdir?

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ALBAY REŞAT ÇİĞİLTEPE ŞEHİTLİĞİ NEREDE?

Afyonkarahisar`ın güneybatısında, Sinanpaşa İlçesi'nin güneydoğusunda bulunan 1591 rakımlı Çiğiltepe üzerinde olup, Sinanpaşa İlçesi'ne 18 kilometre uzaklıktadır.

27 Ağustos 1922 günü Çiğiltepe’yi ele geçirmekle görevlendirilen 57'nci Tümen Komutanı Miralay Reşat Bey, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal'e tepeyi yarım saat içerisinde ele geçirmek için söz vermiş ancak sözünü yerine getiremeyince tabancasını şakağına dayayarak intihar etmiştir.

Ne var ki bu kahramanın intiharından kısa bir süre sonra Çiğiltepe Türk askerleri tarafından ele geçirilmiştir.

Albay Reşat Çiğiltepe’nin Sandıklı İlçesi'nde bulunan mezarı, Ankara’daki Devlet Mezarlığı’na nakledilmiştir.

ŞEHİTLİK HANGİ YILDA ZİYARETE AÇILDI?

Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği, görevini yerine getirmeyi canından aziz bilen 57'nci Tümen Komutanı Miralay Reşat Bey ve o çevrede şehit düşenlerin anısına yaptırılmış olup 22.06.1996 tarihinde ziyarete açılmıştır.

Şehitliğin girişinde Albay Reşat Çiğiltepe’nin bronzdan yapılmış büstü, ortasında ise çekilmiş bir kılıcı andıran dikili taş ve kitabeleri ile mermerden yapılmış şehit mezarları bulunmaktadır.

2004 yılında Afyon Valiliğince çevre düzenlenmesi ve etrafın ağaçlandırma çalışması yapılmıştır. Yine Şehitliğe giden Afyon-Antalya yolu üzerindeki ayırım noktasından itibaren 10 kilometrelik yol asfaltlanmıştır.

ALBAY REŞAT BEY KİMDİR? ALBAY REŞAT BEY'İN HAYATI

Şehitliğin girişinde intihar eden Albay Reşat Çiğiltepe’nin bronz bir büstü ile kitabe vardır. Kitabede şunlar yazılıdır:

"Albay Reşat Bey - 1879 - 27 Ağustos 1922

1879'da İstanbul'da doğan Reşat Bey, 1896'da Harp Okulu'nu bitirdikten sonra, Türk Ordusu'nun farklı komuta kademelerinde görev yapmış; Trablusgarp ve Balkan Savaşları'na katılmıştır.

Askeri Mahkeme üyeliği de yapan ve Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale Cephesi'nde olağanüstü kahramanlığı ile dikkatleri çektikten sonra getirildiği 17. Alay Komutanlığı görevindeyken Muş'un Rus işgalinden kurtarılmasında da önemli rol oynayan Reşat Bey, XVI Kolordu Komutanı Mustafa Kemal Paşa'nın takdirlerini kazanmıştır.

Ünlü Ziya Paşa'nın oğlu olan Reşat Bey, daha sonra 53. Tümen Komutanlığı'na getirilerek Suriye Cephesi'nde görevlendirilmiştir. 1918'de İngilizlere esir düşen Reşat Bey, daha sonra esaretten kurtulur kurtulmaz Aralık 1919'da Milli Mücadele'ye katılmak üzere İnebolu'dan "İstiklal Yolu"üzerinden Ankara'ya geçmiştir.

Reşat Bey, Mustafa Kemal Paşa tarafından 11. Kafkas Tümeni (sonradan 21. Tümen) Komutanlığı'na getirilmiştir. Yarbay rütbesi ile İnönü ve Sakarya muharebelerine de iştirak eden ve olağanüstü performans gösteren Reşat Beye, son olarak 57. Alay Komutanlığı görevi verilmiş; bizzat Başkomutan Mustafa Kemal Paşa tarafından, Büyük Taaruzun ikinci gününde, muharebenin ve de ülkenin-ulusun kaderini etkileyecek en kritik mevkide yeralan -Sincanlı Ovasından Dumlupınar'a kadar tüm yolların önündeki en stratejik engel olan- Çiğiltepe'yi düşmandan temizlemesi emredilmiştir.

Ne var ki, bu tepenin onemini çok iyi bilen Yunan Başkomutanı Trikopis ise, en zinde kuvvetlerini, üstün ateş gücüyle bu tepeye yığmış; tahkimatı tamamlamıştır."





ÇİĞİLTEPE ŞEHİTLİĞİNE NASIL GİDİLİR?

Afyonkarahisar şehir merkezine 45 km uzaklıktadır. Sandıklı-Afyonkarahisar karayolundan 10 kilometre içerdedir. Şehitliğe özel araç ile gidilir.