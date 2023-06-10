Antalya Mavi Bayraklı plajlarıyla dünya fark yarattı Turizmin başkenti olarak Antalya'da turizm çeşitliliği giderek artıyor. Kent turizmde sınırları zorlarken şimdi de Mavi Bayraklı plaj sayısı ile diğer turizm çekim merkezleriyle arasında olan farkı derinleştirdi.

AA

Dünyada en fazla uluslararası çevre ödülü "Mavi Bayrak"a sahip kent unvanını koruyan Antalya, doğası ve sürdürülebilir turizm hizmetiyle misafirleri cezbediyor.

Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi'nin açıkladığı 2023 ödüllerine göre, İspanya'da 629, Yunanistan'da 617, Türkiye'de ise 551 plaj, 23 marina, 14 turizm teknesi ve 10 bireysel yatta Mavi Bayrak dalgalanacak.

Antalya Mavi Bayraklı plaj sayısını 231'e çıkarttı

Kent bazında Türkiye ve dünyada birinci olan, 2021'de 213, geçen sene 229 olan Mavi Bayraklı plaj sayısını bu sene 231'e çıkaran Antalya'da denetimlerden başarıyla geçen Gazipaşa'dan Kaş'a kadar kıyı şeridindeki sahillere, 5 marina ve 14 uluslararası turizm teknesine bayraklar asılmaya başlandı.

Antalya'nın Mavi Bayraklı plaj, yat ve tekne sayısının her geçen yıl artması turizme de önemli katkı sağlıyor. Özellikle bazı yabancı turistler, denize girdikleri plajların, tura çıktıkları yat ve turizm teknelerinin Mavi Bayraklı olmasına özen gösteriyor.

Dünyada en fazla uluslararası çevre ödülü "Mavi Bayrak"a sahip kent unvanını koruyan Antalya, her yıl milyonca turistin tercihi arasında yer alıyor.

Denizimizin maviliği, temizliği, bölgenin bakirliği tüm deniz tutkunlarının tercih nedeni oluyor.

"Misafirlerimiz özellikle Mavi Bayraklı tekneleri tercih ediyor"

Kaş ilçesinde teknesine Mavi Bayrak asılan İlyas Kahraman da ödülü kazanmaktan mutlu olduğunu belirtti.

Denizi kirletmemek için teknedeki atıkları düzenli olarak limanda geri dönüşüme verdiklerini ifade eden Kahraman, teknede plastik kullanmadıklarını vurguladı.

Mavi Bayraklı tekneler tercih ediliyor

Teknede tüm enerjiyi güneşten sağladıklarını bildiren Kahraman, teknelerde motor çalıştırılmadığını, özellikle Mavi Bayraklı tekneleri tercih edildiğini anlattı.

Teknenin bakım ve onarımı da Mavi Bayraklı marinada yaptırılıyor.

"Antalya ödüllü plaj sayısıyla dünyada fark yarattı"

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Antalya Mavi Bayrak Koordinatörü Mustafa Ergiydiren de Antalya'nın ödüllü plaj sayısıyla dünyada fark yarattığını söyledi.

Mavi Bayrak kazanabilmek için çok fazla kriter olduğuna işaret eden Ergiydiren şöyle konuştu: