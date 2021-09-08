Antalya'daki Düden Şelalesi, her yıl binlerce yabancı turist ağırlıyor

Çeşitli ülkelerden gelen binlerce turistin ilgisini çeken Düden Şelalesi, sonbaharın gelmesiyle yeşile veda etmeye başladı.

Antalya kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Düden Şelalesi, turistlerin gözdesi olmaya devam ediyor.

Çin'den Japonya'ya, Filistin'den Rusya'ya, Amerika'dan Almanya'ya farklı ülkelerden binlerce turist, Düden Şelalesi'ni ziyaret ediyor.

Yazın serinlemek, doğayla baş başa kalmak için çok tercih edilen Düden Şelalesi, kışın da misafirlerine iyi geliyor.

TURİSTLERİN GÖZDE MEKANI

Sonbaharın turuncu, yeşil, sarı, kahverengi ve kızıl renklerinin bir cümbüşe çevirdiği şelalede mevsimin yaklaşması da turist sayısına etki etti.

EŞSİZ GÜZELLİĞİ İZLİYORLAR

Hatıra fotoğrafı çektirenler, ırmağın kenarında saatlerce oturup, bu eşsiz güzellikleri izlemenin keyfini çıkardı.

MAĞARA DA İLGİ ÇEKİYOR

Şelalenin de içinde yer aldığı tabiat parkında merdivenlerle tırmanan turistler, mağarada da güzel zaman geçiriyor.