Petrol
110.07
0.02%
Euro
18.2943
0.09%
Dolar
17.3764
0.14%
Altın
1.021
0.59%
Borsa
2555
0.47%
Bitcoin
364.081
1.50%
BTXN Coin
7.80
-3.82%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Avrupa'nın en keyifli 10 tren yolculuğu rotası

    Avrupa'nın en güzel tren yolu güzergahları nereler?Bu sorunun cevabını öğrenmek isteyenler için en güzel 10 tren yolu rotasını seçtik.İşte o rotalar..
    • 23.06.2022 - 16:25
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 01:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avrupa'nın en keyifli 10 tren yolculuğu rotası

    Gelişmiş tren yolu ağı ve doğal güzellikleriyle Avrupa'da birçok görülmeye değer tren yolu rotası bulunmaktadır.

    İşte Avrupa'nın farklı güzelliklerine tanıklık ederek yolculuk yapabileceğiniz tren yolu rotaları..

    İspanya - Barselona'dan Montserrat'a

    Avrupa nın en keyifli 10 tren yolculuğu rotası #1

    Slovenya - Bohinj Demiryolu

    Avrupa nın en keyifli 10 tren yolculuğu rotası #2

    Norveç - Bergen Demiryolu

    Avrupa nın en keyifli 10 tren yolculuğu rotası #3

    İtalya - Nice'ten Ventimiglia Monaka'ya

    Avrupa nın en keyifli 10 tren yolculuğu rotası #4

    Bosna Hersek - Saraybosna'dan Mostar'a

    Avrupa nın en keyifli 10 tren yolculuğu rotası #5

    İskoçya - West Highland Demiryolu

    Avrupa nın en keyifli 10 tren yolculuğu rotası #6

    İsveç - Lidköping'den Mariestad'a

    Avrupa nın en keyifli 10 tren yolculuğu rotası #7

    Ankara - Kars

    Avrupa nın en keyifli 10 tren yolculuğu rotası #8


    İlginizi Çekebilir

    Türkiye'de tax free alışverişleri yüzde 300 büyüdü
    Ekonomi

    Türkiye'de tax free alışverişleri yüzde 300 büyüdü

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Beş Şehir ve Huzur kitaplarının yazarı Ahmet Hamdi Tanpınar, 121 yaşında
    Kitap

    Beş Şehir ve Huzur kitaplarının yazarı Ahmet Hamdi Tanpınar, 121 yaşında

    Görüş Bildir