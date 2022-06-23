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- Avrupa'nın en keyifli 10 tren yolculuğu rotası
Avrupa'nın en keyifli 10 tren yolculuğu rotası
Avrupa'nın en güzel tren yolu güzergahları nereler?Bu sorunun cevabını öğrenmek isteyenler için en güzel 10 tren yolu rotasını seçtik.İşte o rotalar..
- 23.06.2022 - 16:25
- Güncelleme : 24.06.2022 - 01:28
Gelişmiş tren yolu ağı ve doğal güzellikleriyle Avrupa'da birçok görülmeye değer tren yolu rotası bulunmaktadır.
İşte Avrupa'nın farklı güzelliklerine tanıklık ederek yolculuk yapabileceğiniz tren yolu rotaları..
İspanya - Barselona'dan Montserrat'a
Slovenya - Bohinj Demiryolu
Norveç - Bergen Demiryolu
İtalya - Nice'ten Ventimiglia Monaka'ya
Bosna Hersek - Saraybosna'dan Mostar'a
İskoçya - West Highland Demiryolu
İsveç - Lidköping'den Mariestad'a
Ankara - Kars