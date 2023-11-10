Ayvalık; tarih, doğa, deniz ve gastronomisi ile öne çıkıyor Türkiye'de iç turizmin gözde merkezlerinden Ayvalık, uluslararası turizm pastasından daha fazla pay almak için harekete geçiyor.

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Ege'nin en güzel gezi rotası üzerinde yer alan Balıkesir'in Ayvalık ilçesi, uluslararası turizm ekonomisinden daha fazla pay almak için su sporları başta olmak üzere özgün gastronomi zenginliği ve doğal güzelliğinin yanı sıra kültürel mirası ile dünyaya açılmaya hazırlanıyor.

Dünyada sadece iki yerde orman gibi yoğun görünebilen kırmızı mercan resiflerine ev sahipliği yapan Ayvalık Körfezi'ni tanıtmaya hazırlanan Ayvalık Ticaret Odası Turizm Komite Başkanı Uğur Berk, şehrin su sporları, gastronomi kültürü, doğal güzelliğinin yılın dört mevsiminde yapılabilecek turizm için önemli bir avantaj olduğunu söyledi.

"Su sporları konusunda önemli bir potansiyele sahip"

Ayvalık’ın 450'ye yakın konaklama tesisi, 20 binden fazla yatak kapasitesine sahip olduğunu belirten Berk, şöyle konuştu:

Doğal güzelliğimiz, dünyada sayılı plajlarımız ve 22 adamız var. Özellikle su sporları konusunda Ayvalık çok ciddi bir potansiyele sahip. Su altı dalış tutkunlarının hayran olacağı yüz yıllık kırmızı mercan resiflerimizi tüm dünyaya tanıtmaya hazırlanıyoruz.

250 çeşit kuş, 450 çeşit bitki

Verilen bilgiye göre, sadece Birleşik Krallık’tan her yıl 1.5 milyon doğa fotoğrafçısı, el değmemiş platolar ararken Ayvalık, doğal tabiat parklarında bulunan 250 çeşit kuş, 450 çeşit bitkisiyle, zeytinlikleri, su altı güzellikleri keşfedilmeyi bekliyor.

"2 binden fazla tescilli taş bina var"

Ayvalık’ta koruma altına alınan 2 binden fazla tescilli taş binanın bulunduğunu söyleyen Berk şu bilgileri verdi:

Ayvalık, yaz mevsiminde başta Sarımsaklı Plajı, Şeytan Sofrası, adaları ile gelenlerin hayran olduğu bir merkez.

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