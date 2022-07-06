Bayramda İstanbul'dayım diye üzülmeyin! İşte keşfedilmemiş köşeler..

9 günlük Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirecek olanlar gezilecek yerleri araştırıyor. İşte İstanbul'da gezebileceğiniz saklı köşeler...

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı...

Bu yıl bayram tatili 9 gün sürecek.

9 Temmuz'da başlayacak olan bayram tatili için şehir dışı planlar günler öncesinden yapıldı uçak ve otobüs biletleri de alındı.

Kimileri Ege ve Akdeniz sahillerinde deniz, kum ve güneşin tadını çıkaracak, kimileri ise memleketinde doğayla baş başa vakit geçirecek.

Bayram boyunca İstanbul'un birçok bölgesi sessizliğe bürünecek.

Bayram tatilini İstanbul’da geçirmeyi tercih edenler ise sakin İstanbul’un tadını çıkaracak.

İşte bayram tatilinde, sevdiklerinizle gezebileceğiniz yerler...

İstanbul, Boğaz'ı, Kız Kulesi, vapurları, Taksim İstiklal Caddesi ve birçok yeriyle ünlü... Ama kenarda köşe kalmış, hiç bilmediğimiz yerler de var...

İstanbul'un saklı köşeleri neler? Birlikte bakalım...

POYRAZ KALESİ VE ÇEVRESİ

Beykoz ilçesi sınırları içerisinde bulunan Poyraz Kalesi'nin kuruluş tarihi 600 yıl öncesine dayanıyor.

Poyraz Kalesi, Garipçe Kalesi ile karşı karşıya ve aynı döneme ait. Kara kısmından çok az bir bölümü görülebilen kale askeri amaçlar için kullanılıyor.

Anadolu Kavağı sırtlarındaki Doğu Roma döneminden kalma bu kale, harika bir manzaraya sahip.

Buraya ilk yerleşenler Cenevizliler, ardından Bizanslılar gelmiş. Sonradan Karadeniz’den gelen göçmenler buraya yerleşmiş.

RUMELİ FENERİ

Rumelifeneri, İstanbul Boğazı'nın Rumeli tarafının en kuzeyinde, Sarıyer ilçesine bağlı bir balıkçı köyüdür. Adını Rumeli Feneri'nden alır.

KANLICA

Kanlıca, İstanbul'un Beykoz ilçesinin ünlü bir semtidir. Anadoluhisarı ile Çubuklu arasında bulunur.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu yakasındaki ayağının kuzey tarafındadır.

Boğaziçi Anadolu kıyısında, sakinliği, Arnavut kaldırımlı sokakları, görkemli yalıları ve yoğurdu ile ünlü güzel bir sahil semtidir.

BALAT

Balat İstanbul'un Fatih ilçesinde Haliç kıyısında Ayvansaray ile Fener arasında bir semttir.

Balat renkli evler ile dolu bir semttir.. Bunlardan biri Fener'deki Kiremit Sokak, diğeri ise Balat'taki Merdivenli Yokuş Sokaktır.

BOZDOĞAN KEMERİ

Bozdoğan Kemeri ya da bütün dünyada bilinen ve kabul gören mirascısının orijinal adı ile Valens Su kemeri, İstanbul Fatih’te yer alıyor.

Su Kemeri, bugün İstanbul Üniversitesi’nin bulunduğu tepe ile Fatih Camii’nin bulunduğu tepe arasında uzanmaktadır.

GARİPÇE KÖYÜ

Doğa ile başbaşa kalmak, dinlenmek istiyorsanız gidilecek en doğru yerlerden biri Garipçe Köyüdür.

İstanbul Sarıyer’e 10 kilometre uzaklıkta bulunan köy Rumeli kavağı ile Rumeli Feneri arasında yer alıyor.

Garipçe köyüne toplu ulaşımla gidecekseniz İETT otobüsleri ile ulaşabilirsiniz.

ŞEREFİYE SARNICI

Şerefiye Sarnıcı İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunuyor.

Şerefiye Sarnıcı, 428 ve 443 tarihleri arasında İmparator II. Theodosius tarafından, Bozdoğan Kemeri (Valens Su Kemeri) vasıtasıyla su depolamasını sağlamak amacıyla inşa edilmiştir.

Şerefiye Sarnıcı Kurban Bayramı'nın 1. günü (9 Temmuz) ziyarete kapalıdır.10 Temmuz itibarıyla ziyaret edebilirsiniz.

Şerefiye Sarnıcı haftanın her günü 09.00 - 19.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.

Mapping gösterisi, ilk seansı 09.00, son seansı ise 18.00 olarak her saat başında başlıyor ve gösterimler yaklaşık 10 dakika sürüyor.