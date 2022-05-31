Bingöl'deki Çır Şelalesi'nin turizme kazandırılması isteniyor

50 metre yükseklikten dökülen ve ulaşım yolu olmayan Çır Şelalesi'ni ziyaret eden vatandaşlar, basamak olmadığı için inip çıkmakta zorlandıklarını ifade etti.

Bingöl'de Uzundere köyü yakınındaki Deşt yaylasında bulunan ve suyu 100 metre yüksekliğindeki 'Çir Taşı' adı verilen kayadan çıkarak, 50 metreden dökülen Çır Şelalesi, ziyaretçi akınına uğruyor.

DHA'nın haberine göre; bu şelaleye yol olmaması nedeniyle bazı vatandaşlar izlemeyi tercih ediyor.

Turizme kazandırılmasını istediler

Kimisi ise tehlikeye aldırış etmeden 100 metrelik dik ve kayalık yamaçtan inip telefonla bol bol fotoğraf çekiyor.

Ziyaretçiler, şelalenin çevre düzenlemesinin yapılıp turizme kazandırılmasını istedi.

"Birçok turistin gelip göreceği bir yer"

Nişanlısıyla şelaleyi görmeye gelen Muammer Tunç, "Aslen Bingöllüyüm ama Kocaeli'de ikamet ediyorum. Her fırsatta memleketimin her karış bölgesini gezmek bana ruhen çok iyi geliyor. Çır Şelalesi'ne ilk defa geldim. Fakat şelaleyi yakından görmek için inip çıkarken çok zorluk çektik. Yetkililerden istirhamım en yakın zamanda burayı turistik hizmete açmaları. Burası birçok turistin gelip göreceği bir yerdir. Biz çok beğendik, dışarıdan gelenlerin de beğeneceğine inanıyorum" diye konuştu.

"Basamak olmadığı için inip çıkmakta zorluk çekiyoruz"

Tunç’un nişanlısı Hevin Anşin de bölgenin turizme kazandırılması için çalışma yapılması gerektiğini dile getirerek, "Bingöl'de yaşıyorum. Nişanlım Kocaeli'den geldi. Çır Şelalesi daha önceden ailemle birlikte gelip gördüğüm yerdi. Geldiğimiz zamandaki gibi hiçbir şey yapılmamış. Yol, basamak olmadığı için inip çıkmakta zorluk çekiyoruz" dedi.





































