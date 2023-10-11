Bodrum'a iki kruvaziyerle 2 bin 741 turist geldi Sezon sonuna doğru kruvaziyer turizmi hızını artırdı. Son olarak Muğla'nın Bodrum ilçesini, Bahamalar ve Marshall Adaları bayraklı iki kruvaziyerle 2 bin 741 turist ziyaret etti.

AA Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" isimli dev gemi ile Marshall Adaları bayraklı "Sirena" kruvaziyeri, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesini, Bahamalar ve Marshall Adaları bayraklı iki kruvaziyerle aynı anda toplamda 2 bin 741 turist ziyaret etti. Gümrük işlemlerinin ardından gemilerden inen turistler, sahil bandında yürüyüş yaptı. Hediyelik eşya satan iş yerlerinden alışveriş yapan yolculardan bazıları tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti. Ekonomi hareketlendi Gemiden inen turistler, esnaftan yaptıkları alışveriş ile bölgenin ekonomisini hareketlendirdi. Bahamalar bayraklı gemi 2 bin 89 yolcu taşıyor Santorini Limanı'nın ardından rotasını Bodrum'a çeviren 277 metre uzunluğundaki, Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" isimli dev gemi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı. Gemide çoğu ABD'li ve İngiliz 2 bin 89 yolcu ve 1.150 personelin bulunduğu öğrenildi. Marshall Adaları bayraklı kruvaziyer 652 yolculu Alanya'nın ardından ilçeye gelen 181 metrelik, Marshall Adaları bayraklı "Sirena" kruvaziyerinde de çoğu ABD'li 652 yolcu ve 393 personel bulunuyor. İki geminin de akşam saatlerinde Bodrum'dan ayrılması bekleniyor. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)