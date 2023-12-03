Bolu'da Gölcük Tabiat Parkı hafta sonu yoğunluğu yaşadı

Hava değişikliği yapmak isteyenler, kendilerini doğanın kucağına bırakarak rahatlamak isteyenler hafta sonunu fırsat bildi.
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu günübirlik tatilcilerin gözde mekanı oldu.
Sıcak havayı fırsat bilen tatilciler, kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük'e geldi.
Bolu'da Gölcük Tabiat Parkı hafta sonu günübirlik tatilcilerle doldu.
Gölün çevresinde yürüyüş keyfi
Tabiat parkındaki gölün çevresinde yürüyüş yapan tatilciler, güzel manzara eşliğinde fotoğrafı çektirdi.
Doğa ile baş başa hafta sonu
Yeşillikler içinde piknik de yapan ziyaretçiler, hafta sonunu dinlenerek geçirdi. Göl, ormanlar, yürüyüş yolları ve piknik alanlarından oluşan dağlık tabiat parkında çiftler baş baş tatil keyfi yaşadı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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