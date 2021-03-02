Rusya'ya bağlı Kami Cumhuriyeti'nin Vorkuta kenti, aşırı soğuklar ve işsizlik nedeniyle hayalet şehre dönüştü.

Bolşevik devrimi sonrası Sibirya'nın en ücra köşelerine kentler kuran Sovyetler Birliği, bu bölgelerdeki madenleri ve diğer kaynakları kullanmak için sivilleri yerleştirmişti.

Ancak SSCB'nin dağılmasıyla birlikte buralar da fakirleşti ve zamanla terk edildi.

HAYALET KENT VORKUTA

Rusya Federasyonu’na bağlı Komi Cumhuriyeti’nin Sovyetler Birliği döneminde madencilik alanında önemli kentlerinden biri olan Vorkuta'nın oblast bölgeleri, SSCB’nin dağılmasından sonra madencilik alanında sıkıntılı günler yaşamaya başladı.

Buz ve karın esir aldığı kent: Vorkuta

Buz ve karın esir aldığı kent: Vorkuta-Video

AŞIRI SOĞUK VE İŞSİZLİK, GÖÇÜ TETİKLEDİ

Bölgede yaşanan aşırı soğuklar, eksi 50 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı ve işsizlik göçü tetikledi.

2013'TEN SONRA BAZI BÖLGELERİ BOŞALTILDI

Her geçen yıl yaşanan göç, 2013’den sonra bazı yerleşim yerlerini adeta hayalet şehre dönüştürdü.

İŞ MAKİNELERİ DE KAR ALTINDA

Vorkuta’ya 5 kilometre uzaklıkta bulunan ve uzun süredir park halinde bulunan bir şantiyeye ait iş makineleri, yağan kar ve fırtına nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.