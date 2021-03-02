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- Buz ve karın esir aldığı kent: Vorkuta
Buz ve karın esir aldığı kent: Vorkuta
- AA
- 02.03.2021 - 00:09
- Güncelleme : 02.03.2021 - 01:10
Bolşevik devrimi sonrası Sibirya'nın en ücra köşelerine kentler kuran Sovyetler Birliği, bu bölgelerdeki madenleri ve diğer kaynakları kullanmak için sivilleri yerleştirmişti.
Ancak SSCB'nin dağılmasıyla birlikte buralar da fakirleşti ve zamanla terk edildi.
HAYALET KENT VORKUTA
Rusya Federasyonu’na bağlı Komi Cumhuriyeti’nin Sovyetler Birliği döneminde madencilik alanında önemli kentlerinden biri olan Vorkuta'nın oblast bölgeleri, SSCB’nin dağılmasından sonra madencilik alanında sıkıntılı günler yaşamaya başladı.
Buz ve karın esir aldığı kent: Vorkuta
Buz ve karın esir aldığı kent: Vorkuta-Video
AŞIRI SOĞUK VE İŞSİZLİK, GÖÇÜ TETİKLEDİ
Bölgede yaşanan aşırı soğuklar, eksi 50 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı ve işsizlik göçü tetikledi.
2013'TEN SONRA BAZI BÖLGELERİ BOŞALTILDI
Her geçen yıl yaşanan göç, 2013’den sonra bazı yerleşim yerlerini adeta hayalet şehre dönüştürdü.
İŞ MAKİNELERİ DE KAR ALTINDA
Vorkuta’ya 5 kilometre uzaklıkta bulunan ve uzun süredir park halinde bulunan bir şantiyeye ait iş makineleri, yağan kar ve fırtına nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.