Euro
8.7843
-0.07%
Dolar
7.2839
-0.17%
Altın
403.75
-0.11%
Borsa
1.527
3.81%
Bitcoin
359.000
5.98%
EXEN Coin
16.50
-2.07%
5ºC
İstanbul
Sağanak yağış 5 C

    Buz ve karın esir aldığı kent: Vorkuta

    Rusya'ya bağlı Kami Cumhuriyeti'nin Vorkuta kenti, aşırı soğuklar ve işsizlik nedeniyle hayalet şehre dönüştü.
    • AA
    • 02.03.2021 - 00:09
    • Güncelleme : 02.03.2021 - 01:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Buz ve karın esir aldığı kent: Vorkuta

    Bolşevik devrimi sonrası Sibirya'nın en ücra köşelerine kentler kuran Sovyetler Birliği, bu bölgelerdeki madenleri ve diğer kaynakları kullanmak için sivilleri yerleştirmişti.

    Ancak SSCB'nin dağılmasıyla birlikte buralar da fakirleşti ve zamanla terk edildi.

    HAYALET KENT VORKUTA

    Rusya Federasyonu’na bağlı Komi Cumhuriyeti’nin Sovyetler Birliği döneminde madencilik alanında önemli kentlerinden biri olan Vorkuta'nın oblast bölgeleri, SSCB’nin dağılmasından sonra madencilik alanında sıkıntılı günler yaşamaya başladı.

    Buz ve karın esir aldığı kent: Vorkuta

    Buz ve karın esir aldığı kent: Vorkuta-Video

    AŞIRI SOĞUK VE İŞSİZLİK, GÖÇÜ TETİKLEDİ

    Bölgede yaşanan aşırı soğuklar, eksi 50 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı ve işsizlik göçü tetikledi.

    Buz ve karın esir aldığı kent: Vorkuta #1

    2013'TEN SONRA BAZI BÖLGELERİ BOŞALTILDI

    Her geçen yıl yaşanan göç, 2013’den sonra bazı yerleşim yerlerini adeta hayalet şehre dönüştürdü.

    Buz ve karın esir aldığı kent: Vorkuta #2

    İŞ MAKİNELERİ DE KAR ALTINDA

    Vorkuta’ya 5 kilometre uzaklıkta bulunan ve uzun süredir park halinde bulunan bir şantiyeye ait iş makineleri, yağan kar ve fırtına nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.

    Buz ve karın esir aldığı kent: Vorkuta #3

    Buz ve karın esir aldığı kent: Vorkuta #4

    Buz ve karın esir aldığı kent: Vorkuta #5

    Buz ve karın esir aldığı kent: Vorkuta #6

    Buz ve karın esir aldığı kent: Vorkuta #7

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir