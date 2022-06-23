Çiçeği burnunda çiftlere: Balayı için en ucuz ve muhteşem 6 ülke!

Çiçeği burnunda çiftlere: Balayı için en ucuz ve muhteşem 6 ülke!

Düğünün ardından bir de uygun fiyatlı bir balayı tadından yenmez... İşte yurt dışı ve bütçe dostu 6 balayı rotası!

Yeni evli çiftler, balayı için genellikle kararsız kalıyor. Hem yurt dışına çıkmak hem de ucuza getirmek isteyenler en uygun fiyatlı balayı rotalarını araştırıyor.

Balayına nereye gitsek sorusu çiçeği burnunda çiftlerin aklını meşgul ederken, bizler de araştırmasını yaptık.

Bütçenizi sarsmadan, çok fazla masrafa girmeden, ama oldukça eğlenceli ve zevkli bir tatil istiyorsanız, listemize göz atmanızda fayda var.

Ucuz balayı tatili destinasyonlarını derlediğimiz haberimizde, bütçe dostu seçeneklerle karşılaşacaksınız.

İşte balayı için en uygun 6 ülke...

1- BALİ

Bütçe dostu balayı rotalarının başında Bali geliyor. Endonezya'da bir ada olan Bali denilince de masajsız olmaz. Hem ekonomik, hem de muhteşem bir doğa ile baş başa kalacağınız Bali, geleneksel ve modern kültürü bir arada buluşturuyor.

2- SEYŞELLER

Cam gibi bir deniz, tropikal adalar, sonsuza uzanan kumsallar ilginizi çekiyorsa Seyşeller tam size göre bir tercih olabilir. Afrika'ya bağlı bir ada olan Seyşeller için Türkiye'den vize de istenmiyor.

3- PHUKET

Tayland'ın cennet köşesi Phuket Adası, günümüzde egzotik Doğu'nun en gözde noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

Beyaz kumsalları, turkuaz rengi saydam ve pırıl pırıl denizi, akvaryumu aratmayan sualtı yaşamı, ılıman iklimi ve ılık meltemleri ile adeta yeryüzünde cenneti yaşamak isteyenlerin akın ettiği bir diyar Phuket.

4- SRİ LANKA

Sri Lanka, Hint Okyanusu’nda Hindistan’ın hemen güneydoğunda yer alıyor. Kendisi bir ada ülkesi.

Sri Lanka, Asya ülkeleri ile kıyaslandığında küçük bir ada olabilir. Ancak ada neredeyse baştan başa bir doğa parkı.

5- FİLİPİNLER

Pirinç tarlaları, bembeyaz kumsalları, yağmur ormanları ve dahasıyla tropikal bir cennet olan Filipinler, eşsiz bir balayı için iyi bir seçenek olabilir.

6- ARNAVUTLUK

Ucuz ve vizesiz Avrupa tatili için masalsı güzellikte doğası, mavinin tonlarına inanmayacağınız olağanüstü plajları ve samimi insanlarıyla Arnavutluk el değmemiş bir cennet.