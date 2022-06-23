Petrol
110.13
0.07%
Euro
18.2851
0.04%
Dolar
17.3732
0.12%
Altın
1.022
0.64%
Borsa
2555
0.45%
Bitcoin
363.655
1.24%
BTXN Coin
7.80
-3.82%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Çiçeği burnunda çiftlere: Balayı için en ucuz ve muhteşem 6 ülke!

    Düğünün ardından bir de uygun fiyatlı bir balayı tadından yenmez... İşte yurt dışı ve bütçe dostu 6 balayı rotası!
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2022 - 13:54
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 14:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çiçeği burnunda çiftlere: Balayı için en ucuz ve muhteşem 6 ülke!

    Yeni evli çiftler, balayı için genellikle kararsız kalıyor. Hem yurt dışına çıkmak hem de ucuza getirmek isteyenler en uygun fiyatlı balayı rotalarını araştırıyor.

    Balayına nereye gitsek sorusu çiçeği burnunda çiftlerin aklını meşgul ederken, bizler de araştırmasını yaptık.

    Bütçenizi sarsmadan, çok fazla masrafa girmeden, ama oldukça eğlenceli ve zevkli bir tatil istiyorsanız, listemize göz atmanızda fayda var.

    Ucuz balayı tatili destinasyonlarını derlediğimiz haberimizde, bütçe dostu seçeneklerle karşılaşacaksınız.

    İşte balayı için en uygun 6 ülke...

    Çiçeği burnunda çiftlere: Balayı için en ucuz ve muhteşem 6 ülke! #1

    1- BALİ

    Bütçe dostu balayı rotalarının başında Bali geliyor. Endonezya'da bir ada olan Bali denilince de masajsız olmaz. Hem ekonomik, hem de muhteşem bir doğa ile baş başa kalacağınız Bali, geleneksel ve modern kültürü bir arada buluşturuyor.

    Çiçeği burnunda çiftlere: Balayı için en ucuz ve muhteşem 6 ülke! #2

    2- SEYŞELLER

    Cam gibi bir deniz, tropikal adalar, sonsuza uzanan kumsallar ilginizi çekiyorsa Seyşeller tam size göre bir tercih olabilir. Afrika'ya bağlı bir ada olan Seyşeller için Türkiye'den vize de istenmiyor.

    Çiçeği burnunda çiftlere: Balayı için en ucuz ve muhteşem 6 ülke! #3

    3- PHUKET

    Tayland'ın cennet köşesi Phuket Adası, günümüzde egzotik Doğu'nun en gözde noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

    Beyaz kumsalları, turkuaz rengi saydam ve pırıl pırıl denizi, akvaryumu aratmayan sualtı yaşamı, ılıman iklimi ve ılık meltemleri ile adeta yeryüzünde cenneti yaşamak isteyenlerin akın ettiği bir diyar Phuket.

    Çiçeği burnunda çiftlere: Balayı için en ucuz ve muhteşem 6 ülke! #4

    4- SRİ LANKA

    Sri Lanka, Hint Okyanusu’nda Hindistan’ın hemen güneydoğunda yer alıyor. Kendisi bir ada ülkesi.

    Sri Lanka, Asya ülkeleri ile kıyaslandığında küçük bir ada olabilir. Ancak ada neredeyse baştan başa bir doğa parkı.

    Çiçeği burnunda çiftlere: Balayı için en ucuz ve muhteşem 6 ülke! #5

    5- FİLİPİNLER

    Pirinç tarlaları, bembeyaz kumsalları, yağmur ormanları ve dahasıyla tropikal bir cennet olan Filipinler, eşsiz bir balayı için iyi bir seçenek olabilir.

    Çiçeği burnunda çiftlere: Balayı için en ucuz ve muhteşem 6 ülke! #6

    6- ARNAVUTLUK

    Ucuz ve vizesiz Avrupa tatili için masalsı güzellikte doğası, mavinin tonlarına inanmayacağınız olağanüstü plajları ve samimi insanlarıyla Arnavutluk el değmemiş bir cennet.

     


    İlginizi Çekebilir

    Türkiye'de tax free alışverişleri yüzde 300 büyüdü
    Ekonomi

    Türkiye'de tax free alışverişleri yüzde 300 büyüdü

    Canlı yayında Marmaris'teki yangını çıkaran kişiye sert tepki
    Medya

    Canlı yayında Marmaris'teki yangını çıkaran kişiye sert tepki

    3000 TL ile başladı günlük 300 Dolar Kazanıyor!
    Tesla

    3000 TL ile başladı günlük 300 Dolar Kazanıyor!

    Görüş Bildir