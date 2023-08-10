Çin, Türkiye'nin de içinde bulunduğu birçok ülkeye grup seyahati yasağını kaldırdı Koronavirüs salgını öncesinde özellikle Kapadokya'da ve tarihi yörelerde görmeye alışkın olduğumuz Çinli turistlerin Türkiye'ye gelişi sekteye uğramıştı. Şimdi Çin'in aldığı yeni kararla birlikte turizm hareketinin tekrar canlanması bekleniyor.

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Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin, küresel turizm pazarını artırabilecek seyahat kısıtlamalarını büyük ölçüde gevşetti.

Bu doğrultuda Çin'in aralarında Türkiye’nin de bulunduğu çok sayıda ülkeye turist grubu yollanmasını serbest bıraktığını açıklandı.

Çin'in grup seyahati yasağını kaldırdığı ülkeler arasında Türkiye'nin dışında ABD, İngiltere, Avustralya, Güney Kore ve Japonya da dahil çok sayıda ülke var.

Bu gelişme ile birlikte dünya turizminin lokomotifi ve belirleyicisi Çin olacak. 2022 yılının üçüncü çeyreğinde Çin'de 639 milyon turistin yurt içinde seyahate çıktığı belirtiliyor. Grup seyahatlerin serbest bırakılması ile birlikte bu sanı artacak.

Grup turlarının yeniden başlamasının hızlı olması bekleniyor

Yapılan açıklamaya göre, grup turlarının yeniden başlaması hızlı olacak.

Karar tüm seyahat acenteleri ve çevrimiçi platformları kapsıyor

Açıklanan gevşemenin ülke çapındaki tüm seyahat acenteleri ve çevrimiçi platformlar için geçerli olduğu aktarılan bilgiler arasında.

Çinli turist gruplarını tekrar Türkiye'de görmek mümkün olacak

Koronavirüs salgını öncesinde Türkiye'de önemli bir turizm girdisi sağlayan Çinli turistlerin artan bir yoğunlukta seyahatlerine devam etmesi bekleniyor.

Çinli gruplar, daha önce Türkiye'de deniz tatilinden çok şehir gezilerini, tarihi ve kültürel turizmi tercih ediyorlardı.

2018 yılında Türkiye’ye gelen Çinli sayısı 2019 yılında 426 bin olarak gerçekleşmişti

Bu akımın sadece ülkemizde değil dünya ölçeğinde küresel turizm endüstrisinde hareketliliğine yol açması beklentiler arasında yer alıyor.

Turizmdeki 5 harcamadan biri Çinli turistlere ait

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün Turizm Barometresi’ne göre, uluslararası alanda gerçekleştirilen toplam turizm harcamalarının yüzde 20’si Çinli turistlere ait.

Dünyayı en fazla gezenlerden biri Çinli turistler

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) "Turizm karnesi" niteliğindeki 2022 yılı barometresine göre 2022 yılında dünyada 963 milyon turist uluslararası seyahat gerçekleştirdi.

Türkiye en çok ziyaretçi alan ilk 10 ülke arasında 4. Sırada. İlk sırada; Fransa var, O’nu İspanya ve ABD izliyor.

2022 yılında turizm için toplamda 1 milyar dolar harcandı. Kişi başı harcama ortalama olarak 1.051 dolar oldu.

2022 yılında ülkelerin kişi başı turizm gelirinde Türkiye 816 dolar ile 7. sırada yer aldı.

2022 yılında en çok gezenler Amerika ve Çinliler oldu

Amerikalı turistler öncelikle Amerika kıtası, ardından Avrupa'yı tercih ederken. Çinli turistler geçtiğimiz yıl Asya kıtasında ve yakın destinasyonlarda tatil yaptılar.

Dünyaya 15 yıldır en çok turist gönderen 3 ülke Amerika, Çin ve Almanya olarak gerçekleşiyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün Turizm Barometresi ’ne göre, uluslararası alanda gerçekleştirilen toplam turizm harcamalarının yüzde 20’si Çinli turistlere ait. Hong Kong’un harcamalarıyla birlikte Çinlilerin uluslararası turizm pazarındaki harcamaları daha yukarılara çıkıyor.