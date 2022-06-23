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    Dünyada en çok bisiklet kullanılan ülkeler

    Bisiklet hem kolay kullanımı hemde çevreye zarar vermeyen bir ulaşım aracı olması nedeniyle oldukça yaygın kullanılmaktadır.İşte dünyada en çok bisiklet kullanımı olan ülkeler..
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2022 - 15:29
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 15:33
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    Dünyada en çok bisiklet kullanılan ülkeler

    Bisiklet hem çevre dostu olması hemde sağlıklı bir yaşam için ideal bir ulaşım aracı olması nedeniyle birçok kişi tarafından tercih ediliyor.

    Birleşmiş Milletler tarafından 2018 yılında alınan kararla 3 Haziran "Dünya Bisiklet Günü" olarak belirlendi.Pandemi sonrası kullanımı dahada artan bisiklet kullanımında Avrupa ülkeleri adeta birbiriyle yarışıyor..

    İşte dünyadaki bisiklet dostu ülkeler

    HOLLANDA

    17 milyon nüfusu bulunan Hollanda'da 23 milyon bisiklet bulunmaktadır.Bisiklet kullanımında Avrupa'ya öncülük eden Hollanda bisiklet diyarı olarak adlandırılmaktadır.Açıklanan verilere göre dünya üzerindeki 1 milyar bisikletin yüzde 2,3'ü Hollanda'da bulunuyor.

    Dünyada en çok bisiklet kullanılan ülkeler #1

    ALMANYA

    Son yıllarda bisiklet ve scooter satışlarının zirve yaptığı Almanya'da toplam 81 milyon bisiklet bulunmaktadır.Almanya'da geçen sene üretilen bisiklet sayısı ise 2,3 milyon adet.

    Dünyada en çok bisiklet kullanılan ülkeler #2

    İSPANYA

    2021 yılında yapılan bir araştırmaya göre İspanya'da 18-64 yaş arası nüfus dörtte biri haftada en az iki kez bisiklet kullanıyor.İspanya Avrupa ülkeleri arasında bisiklet kullanımında orta sıralarda yer alıyor.

    Dünyada en çok bisiklet kullanılan ülkeler #3

    İSVİÇRE

    Kovid salgını sonrası bisiklet satışı ve kullanımının zirve yaptığı İsviçre'de her 100 evin 69'unda minimum bir bisiklet bulunuyor.İsviçre'deki bisiklet yolu uzunluğu 8500 km olarak biliniyor..

    Dünyada en çok bisiklet kullanılan ülkeler #4


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