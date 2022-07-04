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Dünyanın en iyi 37 şehri belli oldu
Dünyaca ünlü eğlence ve seyahat dergisi Time Out dünyanın en iyi 37 şehrini açıkladı.Listeye Türkiye'den İstanbul girdi.İşte o 37 şehir..
- 04.07.2022 - 17:29
Dünyaca ünlü seyahat,yeme içme, eğlence ve gezi dergilerinden olan Time Out dünyanın en iyi 37 şehrini açıkladı.
Listede Türkiye'den sadece İstanbul yer alabildi.İstanbul listede 36. sırada yer alıyor.Dergiye göre dünyanın en iyi şehri olarak San Fransisco gösterildi.
İşte Time Out dergisine göre dünyanın en iyi 37 şehri..
1- San Fransisco / ABD
2- Amsterdam / Hollanda
3- Manchester / İngiltere
4- Kopenhag / Danimarka
5- New York / ABD
6- Montreal / Kanada
7- Prag / Çekya
8- Tel Aviv / İsrail
9- Porto / Portekiz
10- Tokyo / Japonya
11- Los Angeles / ABD
12- Chicago / ABD
13-Londra / İngiltere
14- Barcelona / İspanya
15- Melbourne / Avustralya
16- Sidney Avustralya
17- Şanghay / Çin
18- Madrid / İspanya
19- Meksiko / Meksika
20- Hong Kong
21- Lizbon / Portekiz
22- Boston / ABD
23- Milano / İtalya
24- Singapur
25- Miami / ABD
26- Dubai
27- Pekin / Çin
28- Paris / Fransa
29- Budapeşte / Macaristan
30- Abu Dabi / BAE
31- Sao Paulo / Brezilya
32- Johannesburg / Güney Afrika
33- Roma / İtalya
34- Moskova / Rusya
35- Buenos Aires / Arjantin
36- İstanbul / Türkiye
37- Bangkok / Tayland