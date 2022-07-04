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    Dünyanın en iyi 37 şehri belli oldu

    Dünyaca ünlü eğlence ve seyahat dergisi Time Out dünyanın en iyi 37 şehrini açıkladı.Listeye Türkiye'den İstanbul girdi.İşte o 37 şehir..
    • 04.07.2022 - 17:29
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    Dünyanın en iyi 37 şehri belli oldu

    Dünyaca ünlü seyahat,yeme içme, eğlence ve gezi dergilerinden olan Time Out dünyanın en iyi 37 şehrini açıkladı.

    Listede Türkiye'den sadece İstanbul yer alabildi.İstanbul listede 36. sırada yer alıyor.Dergiye göre dünyanın en iyi şehri olarak San Fransisco gösterildi.

    İşte Time Out dergisine göre dünyanın en iyi 37 şehri..

    1- San Fransisco / ABD

    Dünyanın en iyi 37 şehri belli oldu #1

    2- Amsterdam / Hollanda

    Dünyanın en iyi 37 şehri belli oldu #2

    3- Manchester / İngiltere

    Dünyanın en iyi 37 şehri belli oldu #3

    4- Kopenhag / Danimarka

    Dünyanın en iyi 37 şehri belli oldu #4

    5- New York / ABD

    Dünyanın en iyi 37 şehri belli oldu #5

    6- Montreal / Kanada

    Dünyanın en iyi 37 şehri belli oldu #6

    7- Prag / Çekya

    Dünyanın en iyi 37 şehri belli oldu #7

    8- Tel Aviv / İsrail

    Dünyanın en iyi 37 şehri belli oldu #8

    9- Porto / Portekiz

    Dünyanın en iyi 37 şehri belli oldu #9

    10- Tokyo / Japonya

    Dünyanın en iyi 37 şehri belli oldu #10

    11- Los Angeles / ABD

    Dünyanın en iyi 37 şehri belli oldu #11

    12- Chicago / ABD

    Dünyanın en iyi 37 şehri belli oldu #12

    13-Londra / İngiltere

    Dünyanın en iyi 37 şehri belli oldu #13

    14- Barcelona / İspanya

    Dünyanın en iyi 37 şehri belli oldu #14

    15- Melbourne / Avustralya

    Dünyanın en iyi 37 şehri belli oldu #15

    16- Sidney Avustralya

    Dünyanın en iyi 37 şehri belli oldu #16

    17- Şanghay / Çin

    Dünyanın en iyi 37 şehri belli oldu #17

    18- Madrid / İspanya

    Dünyanın en iyi 37 şehri belli oldu #18

    19- Meksiko / Meksika

    Dünyanın en iyi 37 şehri belli oldu #19

    20- Hong Kong

    Dünyanın en iyi 37 şehri belli oldu #20

    21- Lizbon / Portekiz

    Dünyanın en iyi 37 şehri belli oldu #21

    22- Boston / ABD

    Dünyanın en iyi 37 şehri belli oldu #22

    23- Milano / İtalya

    Dünyanın en iyi 37 şehri belli oldu #23

    24- Singapur

    Dünyanın en iyi 37 şehri belli oldu #24

    25- Miami / ABD

    Dünyanın en iyi 37 şehri belli oldu #25

    26- Dubai

    Dünyanın en iyi 37 şehri belli oldu #26

    27- Pekin / Çin

    Dünyanın en iyi 37 şehri belli oldu #27

    28- Paris / Fransa

    Dünyanın en iyi 37 şehri belli oldu #28

    29- Budapeşte / Macaristan

    Dünyanın en iyi 37 şehri belli oldu #29

    30- Abu Dabi / BAE

    Dünyanın en iyi 37 şehri belli oldu #30

    31- Sao Paulo / Brezilya

    Dünyanın en iyi 37 şehri belli oldu #31

    32- Johannesburg / Güney Afrika

    Dünyanın en iyi 37 şehri belli oldu #32

    33- Roma / İtalya

    Dünyanın en iyi 37 şehri belli oldu #33

    34- Moskova / Rusya

    Dünyanın en iyi 37 şehri belli oldu #34

    35- Buenos Aires / Arjantin

    Dünyanın en iyi 37 şehri belli oldu #35

    36- İstanbul / Türkiye

    Dünyanın en iyi 37 şehri belli oldu #36

    37- Bangkok / Tayland

    Dünyanın en iyi 37 şehri belli oldu #37


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