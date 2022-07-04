Dünyanın en iyi 37 şehri belli oldu

Dünyanın en iyi 37 şehri belli oldu

Dünyaca ünlü eğlence ve seyahat dergisi Time Out dünyanın en iyi 37 şehrini açıkladı.Listeye Türkiye'den İstanbul girdi.İşte o 37 şehir..

Dünyaca ünlü seyahat,yeme içme, eğlence ve gezi dergilerinden olan Time Out dünyanın en iyi 37 şehrini açıkladı.

Listede Türkiye'den sadece İstanbul yer alabildi.İstanbul listede 36. sırada yer alıyor.Dergiye göre dünyanın en iyi şehri olarak San Fransisco gösterildi.

İşte Time Out dergisine göre dünyanın en iyi 37 şehri..

1- San Fransisco / ABD

2- Amsterdam / Hollanda

3- Manchester / İngiltere

4- Kopenhag / Danimarka

5- New York / ABD

6- Montreal / Kanada

7- Prag / Çekya

8- Tel Aviv / İsrail

9- Porto / Portekiz

10- Tokyo / Japonya

11- Los Angeles / ABD

12- Chicago / ABD

13-Londra / İngiltere

14- Barcelona / İspanya

15- Melbourne / Avustralya

16- Sidney Avustralya

17- Şanghay / Çin

18- Madrid / İspanya

19- Meksiko / Meksika

20- Hong Kong

21- Lizbon / Portekiz

22- Boston / ABD

23- Milano / İtalya

24- Singapur

25- Miami / ABD

26- Dubai

27- Pekin / Çin

28- Paris / Fransa

29- Budapeşte / Macaristan

30- Abu Dabi / BAE

31- Sao Paulo / Brezilya

32- Johannesburg / Güney Afrika

33- Roma / İtalya

34- Moskova / Rusya

35- Buenos Aires / Arjantin

36- İstanbul / Türkiye

37- Bangkok / Tayland