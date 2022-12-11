- Haberler
- Seyahat Haberleri
- Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı
Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı
- Haber Merkezi
- 11.12.2022 - 13:29
Seyahat etmek bir keşiftir…
Bu yüzden dünya üzerinde milyonlarca kişi; farklı yerlere gidiyor, yeni kültürler görüyor, eski inanç sistemlerini tanıyor ve etkileyici hikayeler dinliyor.
O ülkeleri çekici kılan özellikler ise tarihi dokuları, para birimi, doğal güzellikleri ve elbette yiyecekleri oluyor.
Bu özelliklere verilen öncelik de, o ülkenin misafirperverlik seviyesini etkiliyor.
Türkiye de listede
2022 yılında ziyaretçilerine en iyi deneyimi sunan misafirperver ülkeler sıralandı.
CNN Travel’ın hazırladığı haberi Arton Capital verilerine dayandırdı.
Türkiye de listede yer alan ülkeler arasında bulunuyor.
Dünyanın en misafirperver ülkeleri
İşte dünyanın en misafirperver ülkeleri sıralaması:
1- Bolivya, Angola, Cibuti, Gine, Maldivler, Komor Adaları, Somali, Doğu Timor, Malavi, Katar, Mikronezya, Burundi, Gine-Bissau, Nijerya, Tuvalu, Samoa, Gabon, Fildişi Sahili, Güney Sudan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ruanda, Kamboçya, Etiyopya
2- Seyşeller, Togo, Uganda, Yeşil Burun Adaları, Moritanya, Surinam
3- Palau, Dominika, Madagaskar
4- Malezya
5- Lesotho
6- Haiti
7- Mozambik, Sri Lanka
8- Saint Vincent ve Grenadinler
9- Nepal, İran
10- Kenya
11- Barbados
12- Küba, Mauritius
13- Laos, Tanzanya
14- Bangladeş
15- Ekvator
16- Singapur, Nikaragua
17- Gambiya
18- Filipinler
19- Filistin bölgeleri
20- Hindistan
21- Hong Kong
22- Zimbabve, Saint Luica
23- Ürdün
24- Özbekistan
25- Ermenistan
26- Zambiya
27- Sierra Leone
28- Senegal
29- Türkiye, Jamaika, Bahamalar
30- Panama, Vanuatu, Saint Kitts ve Nevis
31- Mısır
32- Fiji, Antigua ve Barbuda, Grenada
33- Güney Kore
34- Kosova
35- Belize
Son sıralardaki ülkeler
Bu arada dünyanın en misafirperver ülkeleri listesinin son sıraları da dikkat çekiyor.
Bu ülkeler arasında Myanmar (Burma), Sudan, Cezayir, Butan, Türkmenistan ve Afganistan bulunuyor.