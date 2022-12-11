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    Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı

    Dünyanın en misafirperver ülkeleri belirlendi. Türkiye de listede yer alan ülkeler arasında…
    • Haber Merkezi
    • 11.12.2022 - 13:29
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    Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı

    Seyahat etmek bir keşiftir…

    Bu yüzden dünya üzerinde milyonlarca kişi; farklı yerlere gidiyor, yeni kültürler görüyor, eski inanç sistemlerini tanıyor ve etkileyici hikayeler dinliyor.

    O ülkeleri çekici kılan özellikler ise tarihi dokuları, para birimi, doğal güzellikleri ve elbette yiyecekleri oluyor.

    Bu özelliklere verilen öncelik de, o ülkenin misafirperverlik seviyesini etkiliyor.

    Türkiye de listede

    2022 yılında ziyaretçilerine en iyi deneyimi sunan misafirperver ülkeler sıralandı.

    CNN Travel’ın hazırladığı haberi Arton Capital verilerine dayandırdı.

    Türkiye de listede yer alan ülkeler arasında bulunuyor.

    Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı #1

    Dünyanın en misafirperver ülkeleri

    İşte dünyanın en misafirperver ülkeleri sıralaması:

    1- Bolivya, Angola, Cibuti, Gine, Maldivler, Komor Adaları, Somali, Doğu Timor, Malavi, Katar, Mikronezya, Burundi, Gine-Bissau, Nijerya, Tuvalu, Samoa, Gabon, Fildişi Sahili, Güney Sudan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ruanda, Kamboçya, Etiyopya

    2- Seyşeller, Togo, Uganda, Yeşil Burun Adaları, Moritanya, Surinam

    3- Palau, Dominika, Madagaskar

    4- Malezya

    5- Lesotho

    6- Haiti

    7- Mozambik, Sri Lanka

    8- Saint Vincent ve Grenadinler

    9- Nepal, İran

    10- Kenya

    Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı #2

    11- Barbados

    12- Küba, Mauritius

    13- Laos, Tanzanya

    14- Bangladeş

    15- Ekvator

    16- Singapur, Nikaragua

    17- Gambiya

    18- Filipinler

    19- Filistin bölgeleri

    20- Hindistan

    Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı #3

    21- Hong Kong

    22- Zimbabve, Saint Luica

    23- Ürdün

    24- Özbekistan

    25- Ermenistan

    26- Zambiya

    27- Sierra Leone

    28- Senegal

    29- Türkiye, Jamaika, Bahamalar

    30- Panama, Vanuatu,  Saint Kitts ve Nevis

    Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı #4

    31- Mısır

    32- Fiji, Antigua ve Barbuda, Grenada

    33- Güney Kore

    34- Kosova

    35- Belize

    Son sıralardaki ülkeler

    Bu arada dünyanın en misafirperver ülkeleri listesinin son sıraları da dikkat çekiyor.

    Bu ülkeler arasında Myanmar (Burma), Sudan, Cezayir, Butan, Türkmenistan ve Afganistan bulunuyor.

    Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı #5


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