Dünyanın en misafirperver ülkeleri açıklandı

Dünyanın en misafirperver ülkeleri belirlendi. Türkiye de listede yer alan ülkeler arasında…

Seyahat etmek bir keşiftir…

Bu yüzden dünya üzerinde milyonlarca kişi; farklı yerlere gidiyor, yeni kültürler görüyor, eski inanç sistemlerini tanıyor ve etkileyici hikayeler dinliyor.

O ülkeleri çekici kılan özellikler ise tarihi dokuları, para birimi, doğal güzellikleri ve elbette yiyecekleri oluyor.

Bu özelliklere verilen öncelik de, o ülkenin misafirperverlik seviyesini etkiliyor.

Türkiye de listede

2022 yılında ziyaretçilerine en iyi deneyimi sunan misafirperver ülkeler sıralandı.

CNN Travel’ın hazırladığı haberi Arton Capital verilerine dayandırdı.

Türkiye de listede yer alan ülkeler arasında bulunuyor.

Dünyanın en misafirperver ülkeleri

İşte dünyanın en misafirperver ülkeleri sıralaması:

1- Bolivya, Angola, Cibuti, Gine, Maldivler, Komor Adaları, Somali, Doğu Timor, Malavi, Katar, Mikronezya, Burundi, Gine-Bissau, Nijerya, Tuvalu, Samoa, Gabon, Fildişi Sahili, Güney Sudan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ruanda, Kamboçya, Etiyopya

2- Seyşeller, Togo, Uganda, Yeşil Burun Adaları, Moritanya, Surinam

3- Palau, Dominika, Madagaskar

4- Malezya

5- Lesotho

6- Haiti

7- Mozambik, Sri Lanka

8- Saint Vincent ve Grenadinler

9- Nepal, İran

10- Kenya





11- Barbados

12- Küba, Mauritius

13- Laos, Tanzanya

14- Bangladeş

15- Ekvator

16- Singapur, Nikaragua

17- Gambiya

18- Filipinler

19- Filistin bölgeleri

20- Hindistan





21- Hong Kong

22- Zimbabve, Saint Luica

23- Ürdün

24- Özbekistan

25- Ermenistan

26- Zambiya

27- Sierra Leone

28- Senegal

29- Türkiye, Jamaika, Bahamalar

30- Panama, Vanuatu, Saint Kitts ve Nevis





31- Mısır

32- Fiji, Antigua ve Barbuda, Grenada

33- Güney Kore

34- Kosova

35- Belize

Son sıralardaki ülkeler

Bu arada dünyanın en misafirperver ülkeleri listesinin son sıraları da dikkat çekiyor.

Bu ülkeler arasında Myanmar (Burma), Sudan, Cezayir, Butan, Türkmenistan ve Afganistan bulunuyor.