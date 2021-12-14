'Şelaleler ve göller şehri' olarak bilinen Düzce'de geçen yıl kentin güneyinde keşfedilen Aydınpınar 2 adı verilen şelale, turizme kazandırıldı.

Aydınpınar köyündeki mevcut şelalenin yaklaşık 2 kilometre güneyinde 50 metre yükseklikten akan bir şelale daha olduğunu keşfeden Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, orman içerisinden ulaşımın sağlandığı alanın, turizme kazandırılması için çalışma başlattı.

ULAŞIM İÇİN AHŞAP YÜRÜYÜŞ YOLU YAPILDI

Yaklaşık 5 aydır bölgede çalışmalar yapan ekipler, oldukça zor bölgede olan şelaleye vatandaşların ulaşımı için ahşap yürüyüş yolu yaptı. Yol üzerinde kenti kuş bakışı görebilecek alanlara da seyir terasları inşa edildi.

Düzce'de keşfedilen yeni şelale turizme kazandırıldı - Foto Galeri

Düzce'de keşfedilen yeni şelale turizme kazandırıldı - Video

MİLLİ PARKLAR BÜNYESİNDEKİ 5. ŞELALE

50 metre yükseklikten akan ve suyun düştüğü noktaya kadar gidilebilen şelale, Aydınpınar 1, Güzeldere, Samandere ve Aktaş şelalelerinin ardından Milli Parklar bünyesine alınan 5'inci şelale oldu.

"AYDINPINAR 2" ADI VERİLDİ

Kayın ve gürgen ağaçlarının yoğun olduğu bölgede bulunan şelaleye "Aydınpınar 2" ismi verildi. Şelaleyi ziyaret edenler, seyrine doyumsuz manzara izleme fırsatı buluyor.