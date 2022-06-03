Faroe Adaları nerede, hangi kıtada? Haritadaki konumu

Faroe Adaları nerede, hangi kıtada? Haritadaki konumu

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Futbol Takımı, gruptaki ilk maçında Faroe Adaları ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan Faroe Adaları nerede, hangi kıtada merak konusu oldu.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup’ta yer alan A Milli Futbol Takımımız, ilk maçında Faroe Adaları ile sahada mücadele edecek.

4 Haziran 2022 Cumartesi günü oynanacak olan maç öncesinde futbol severler, Faroe Adaları hakkında araştırma yapıyor.

Faroe Adaları hangi kıtada yer alıyor? Faroe Adaları hangi ülkeye bağlı? Faroe Adaları hangi kıtada? soruları merak ediliyor.

İşte Faroe Adaları hakkında merak edilenler...

Faroe Adaları nerede?

Faroe Adaları, Kuzey Atlantik'te bulunan bir adalar birliğidir. Birleşik Krallık'ın 200 km kuzeybatısında, Norveç ile İzlanda'nın arasında bulunan özerk ülke, Grönland ile beraber Danimarka Krallığının parçasıdır.

Keçileri ile meşhur olduğu için “Keçi ülkesi” olarak da anılan Faroe Adaları’nda yaklaşık 50 bin insan nüfusu bulunurken 80 bine yakın keçi bulunuyor.

İzlanda ile İskoçya arasında kalan ve toplamda 18 adadan oluşan Faroe Adaları, tarih boyunca farklı krallıkların himayesinde kaldı.

İkinci Dünya Savaşı sonrası bağımsızlığını ilan etse de danimarka hükümeti tarafından tanınması iki gün sonra tekrar Danimarka Krallığı'na bağlandı ve özerk bölge ilan edildi.