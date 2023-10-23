Fethiye'de yamaç paraşütçüsü, köpeğiyle uçtu

İHA

Yaklaşık 4 yıldır uçuş yapan pilot Yasin Oflaz, 23. Uluslararası Hava Oyunları Festivali kapsamında Ölüdeniz’e geldi. Oflaz, köpeği “Badem” ile uçuş yapmaya karar verdi. Oflaz, Babadağ'daki pistte yaptığı hazırlıkların ardından köpeği Badem’i yolcu kabinine bağlayarak havalandı. Ölüdeniz’in eşsiz manzarasında yaklaşık 50 dakika köpeğiyle gökyüzünde uçuş yapan Oflaz, sorunsuz şekilde iniş yaparak uçuşu tamamladı. Köpeğin gökyüzündeki sakinliği ise dikkat çekti.

"Çok istekli ve heyecanlıydı"

Pilot Yasin Oflaz, 23. Uluslararası Hava Oyunları Festivali kapsamında köpeğiyle uçuş yaptığını belirterek şunlarınları söyledi:

Festivallerde köpeğimle birlikte uçuyoruz. Toplam 5 kez uçuş gerçekleştirdik. Çok istekli ve heyecanlıydı. Çok sakin şekilde manzarayı izledi. Eminim parmakları olsa paraşütle kendisi uçacak. Aksilik olmazsa farklı etkinliklerde de uçuş yapacağız.