Gerisi yalan! İşte bronzlaşmak için en ideal saat aralığı...

Gerisi yalan! İşte bronzlaşmak için en ideal saat aralığı...

Bronz bir tene sahip olabilmek adına tatilinizi şezlongta geçirenlerdenseniz, iyi bir haberimiz var. Doğru saatleri seçerek hem bronz olabilir hem de tatilin tadını çıkarabilirsiniz.

Aslında bronz ten artık estetiğin ve sağlığın değil, gelecekteki cilt kanserinin davetiyesi olarak görülüyor. Ancak yine de "tatile gittiğim belli olsun", "bronzluk başka yakışıyor", "ne güzel yanmışım" demek istiyorsanız, doğru saatlerde güneşten faydalanmalısınız.

Güvenli bir şekilde bronzlaşmak hem ıstakoz gibi kızarmaktan hem de dermatolojik hastalıklardan korunmada ilk kural. Güvenliği sağlamak için se güneş kremi kullanmalısınız.

Ayrıca şezlong üzerinde geçirilen uzun saatler sırasında vücudunuzda bir SPF yani güneş koruyucu krem olsa bile güneşe uun süre maruz kalmak oldukça tehlikeli.

Peki güneşlenmek için en doğru saat hangisi? Saat kaçta güneşlenmeliyim? Bronzlaşmak için en ideal saat kaç? İşte cevaplar...

Bronzlaşmanın en ideal saati

Genel olarak, güneş 10:00 ile 16:00 saatleri arasında en güçlü olduğu durumda oladuğundan bu saatlerde güneşlenmek hızlı bronzlaşmanıza olanak sağlar. Ancak cildinizi iyi korumalısınız, güneş kremi koruyuculuğunu bir günde değil, gün gün azaltmalısınız aksi takdirde bronz değil kırmızı olabilirsiniz.

Fakat güneş en tepedeyken yani 12.00- 14.00 arası dünyaya oldukça kısa mesafededir ve güneş yanıkları, cilt hasarları hatta cilt kanseri riski bile bu saatlerde artış gösterebilir.

Güneşlenmek istediğinizde mutlaka güneş koruyucu krem kullanarak sabah 09.00-12.00 arası ve 15.00’dan sonra güneşe çıkabilirsiniz.