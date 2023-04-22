Gölcük Tabiat Parkı'nın Ramazan Bayramı ziyaretçileri Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilenlerin koştukları yerlerden birisi de Bolu'da bulunan Gölcük Tabiat Parkı oldu.

AA

Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Gölcük Tabiat Parkı, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

Gölcük Tabiat Parkı'nda bayram tatili yoğunluğu gözlerden kaçmadı.

Gölcük'e gelenler göl manzarasını izleyerek, temiz havanın ve doğal güzelliklerin tadına vardı.

Günübirlik gelen tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yaptı.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta

Eğitim öğretime verilen ara ile bayram tatilini doğayla baş başa geçirmek isteyenler, kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki tabiat parkını tercih etti.

Araçlar otoparklara sığmadı

Ziyaretçilerin, dört mevsim farklı bir güzelliğe bürünen tabiat parkına yoğun ilgisi dolayısıyla otopark doldu. İçeri giremeyen bazı sürücüler, araçlarını Bolu-Seben kara yolu üzerine park etti.

Bazı ziyaretçilerin de piknik alanlarında mangal yaptığı görüldü.