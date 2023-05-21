Gönül Dağı dizisi burada çekiliyor! Sivrihisar turist akınına uğruyor Sivrihisar, Selçuklu döneminden kalma yapıları ile görülmeye değer bir ilçe iken, TRT dizisine ev sahipliği yaptığı için daha çok sevildi.

İHA

TRT'nin sevilen dizisi "Gönül Dağı", Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor. Dizide görünen Gedelli köyü, günümüzde Niğde ilinin Ulukışla ilçesine bağlı. Ancak dizinin senaryosunda geçen Gedelli köyü, aslında dizinin çekimlerinin yapıldığı Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin kırsal bölgesi.

Selçuklu döneminden kalma yapılar, tarih kokan atmosferleriyle ziyaretçileri geçmişe götürüyor.

Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleri ile Türkiye’nin en zengin ilçelerinden birisi olan Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi, dizinin de etkisiyle hafta içi olduğu gibi hafta sonları da yoğun bir turist akınına uğruyor.

Bulunduğu coğrafya ve kendine özgü mimarisi ile görenleri kendine hayran bırakan Sivrihisar, yılın her döneminde turist akınına uğruyor.

Sivrihisar Saat Kulesi,

İlçenin en önemli yapılarından biri olan tarihi Sivrihisar Saat Kulesi, yıllara meydan okuyan görkemiyle ziyaretçileri etkiliyor.

Seyir terası

Seyir terası muhteşem manzarasıyla fotoğraf tutkunlarının da vazgeçilmez duraklarından birisi oluyor.

Tarihi camiler, medreseler ve hamamlar

Sivrihisar'daki tarihi camiler, medreseler ve hamamlar da turistlerin ilgisini çeken önemli noktalar olarak öne çıkıyor.

"Yerel ekonomiye de önemli bir katkı"

Göreve geldiği günden bu yana ulusal ve uluslararası camiada adından sıkça bahsedilen Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, turistlerin ilçeyi ziyaret etmelerinden dolayı memnun olduklarını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Yerel ekonomiye de önemli bir katkı"

Turistlerin ilçemizi tercih etmeleri, bizim için büyük bir gurur kaynağı oluşturuyor. İlçemizin tarihi ve kültürel zenginliklerini turistlere yönelik rehberlik hizmetleri sunarak aktarıyoruz. Bu şekilde turistlerin ilçemizi ziyaret etmeleri, sadece turizm açısından değil, yerel ekonomiye de önemli bir katkı sağlıyor. Turistlerle etkileşim imkanı sağlayarak yerel üreticilerimize ve esnafımıza destek veriyor, ekonomik büyümeyi teşvik ediyoruz. İlçemizin sürdürülebilir turizm anlayışıyla yönetilmesine özel önem veriyoruz. Doğal ve kültürel kaynaklarımızı koruma çabalarına odaklanıyoruz ve çevreye duyarlılık gösteriyoruz.

"Yöre halk da turizm faaliyetlerine katılıyor"