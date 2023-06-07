Kapadokya'da fotoğraf turizmi patladı Kapadokya her mevsim güzel. Bölge, doğal yapısı, eşsiz manzarası ile fotoğraf severlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kapadokya'ya sadece fotoğraf çekmek için gidenlerin sayısı giderek artıyor.

AA

Artık Kapadokya sayesinde turizm çeşitliliğine fotoğraf turizmi de eklendi

Sosyal medyada en ilgi çekici fotoğrafların çekildiği köşelerden biri Kapadokya.

Kim istemez ki peribacalarının önünde ya da sabah kızıllığında bir balonun üzerinde poz vermeyi.

Hal böyle olunca da bölgede turizm fotoğraf üzerine kuruldu.

Peribacalarıyla ünlü Kapadokya, sosyal medya paylaşımlarının etkisiyle her geçen gün daha fazla fotoğraf tutkununu ağırlıyor.

Kapadokya, sosyal medyanın yaygınlaşması ve içerik paylaşımına verilen önemin artmasıyla her geçen daha fazla fotoğraf turizmi yapıyor.

Masalımsı görünümü ile adeta bir fotoğraf stüdyosu

Geniş coğrafyaya yayılmış peribacaları, kaya oluşumları, yer altı şehirleri, vadileri ve tarihi yapıların yanı sıra sıcak hava balonu başta olmak üzere çok sayıda etkinlikle tanınan Kapadokya'nın masalsı görünümü, fotoğraf tutkunlarını cezbediyor.

Her yerde flaşlar patlıyor

Bölgede gün doğumundan gün batımına kadar, vadi yamaçlarından otel teraslarına, halı mağazalarından at çiftliklerine kadar birçok alanda flaşlar patlıyor.

Her köşe ayrı bir fotoğraf alanı

Ziyaretçilerin kimisi sıcak hava balonlarının oluşturduğu renkli görseli dekor yapıyor, kimi de kiraladığı klasik otomobille peribacaları arasında objektifin karşısına geçiyor.

"Aynı anda yüzlerce turist ve balayı çifti fotoğraf çektiriyor"

Kapadokya Fotoğrafçılar Derneği (KAPFOD) Başkanı Halil Güneş, yurt içi ve dışından her gün yüzlerce kişinin dış ortamlarda fotoğraf çektirmek için bölgeye geldiğini, bu talebin bölgedeki tüm bileşenlere olumlu yansıdığını söyledi.

Fotoğraf tutkunlarına hizmet veriliyor

Fotoğraf tutkunlarının isteklerine cevap verebilmek için bölgede kostüm ve klasik araç sayısında da artış yaşandığını, derneklerine bağlı 90 fotoğrafçının hizmet verdiğini belirten Güneş, şöyle konuştu:

Gün doğumunda birkaç saat çekim yapılıyor, gün batımında da isteyen oluyor ama en çok fotoğraf çekimi balonların kalkış vaktinde oluyor. Klasik araç ve at turları bölgede gün doğumu ile başlıyor. Aynı anda yüzlerce turist ve balayı çifti fotoğraf çektiriyor. Balonlar üzerinden geçiyor, yanına iniyor, güzellikler içinde vaktini geçiriyorlar. Bölgedeki turizm sektörünün yüzde 30'unu fotoğraf çekiminin oluşturduğunu düşünüyoruz. Çok fazla talep var. Günden güne istekler de değişiyor. Bu fotoğrafçıların da yaratıcılığı ile alakalı, bölgemiz bu yönden çok zengin.

"Sadece fotoğraf çektirmek için gelen turistler var"

Bölgede turistlere fotoğrafçılık hizmeti sunanlardan Mustafa Caner Yalçın, bölgede bir gece konaklayarak sadece objektifin karşısına geçmek için gelen ziyaretçiler gördüklerini anlattı.

Kapadokya'daki turizm çeşitliliğine fotoğraf turizminin de eklendiğini dile getiren Yalçın, şöyle konuştu.

Sosyal medyanın hayatımız girmesiyle alakalı bir durum. İnsanların bölgeyi ziyaret etmekteki amaçlarından biri de fotoğraf çektirmek. İnsanlar, sosyal medyadaki profillerini zenginleştirmek adına seyahat ediyorlar. Daha çok bölge peribacaları ev balonlarla bezeli olduğu için tercih ediyor.

"Çok fazla talep var"

Fotoğrafçılardan Şaban Çiftçibaşı, günün ilk ışıklarından gün batımına kadar turistlerin en değerli fotoğraflara sahip olabilmesi için emek harcadıklarını belirterek, şu ifadelerini kullandı: