Kariye Camii nerede? Kariye Camii'ne nasıl gidilir? Kariye Camii'nin tarihi

14'üncü yüzyılda inşa edilen Kariye Camii, 1945 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na müze ve depo olarak tahsis edilmişti. Tekrar ibadete açılan Kariye Camii'ne nasıl gidilir? Kariye Camii nerede?

Kariye Müzesi ya da orjinal ismi ile 'Chora', büyük bir manastır kompleksine ait bir kilise binasıdır. Antik Yunanca’da kırsal alan, şehrin dışı, boş alan gibi anlamlara gelen 'Chora' isminin verilmesinin bir çok nedeninden biri de yapının kırsal bir alanda olmasıdır.

TARİHİ ÖNEMİ

Bu kelime dilimize Kariye olarak geçmiştir. Kariye'nin bulunduğu alanın erken Hristiyanlık tarihi için önemli olduğu konusunda bazı antik kaynaklar mevcuttur. Bu kaynaklardan 10. yy’da yaşamış Simeon Metaphrates’e göre İmparator Diokletian döneminde 298 yılında Nikomedia, yani bugünkü ismiyle İznik’teki büyük katliamda şehit olan Aziz Babylas ve 84 öğrencisinin mezarları 4. yy’ın başında bugünkü Kariye’nin olduğu alana nakledilmiştir.

4'ÜNCÜ YÜZ YILDA ŞAPEL İNŞA EDİLDİ ANCAK YIKILDI

Bundan sonra Kariye’nin bulunduğu bu alan kutsal bir alan olarak kabul edilmiştir. 4. yy’da bu bölgede bir şapel inşa edilmiştir ancak kısa bir süre sonra yıkılmıştır.

14'ÜNCÜ YÜZ YILDAN KALMA

İmparator Jüstinyen, harabe olan bu şapelin yerine 536 yılında bu alana manastır inşa ettirmiştir. 557 yılında yıkılan bu yapı tekrar yapılmıştır ve 14. yy’a dayanan şimdiki yapı inşa edilene kadar 9, 11 ve 12. yy’da tahribatlarla tekrar tekrar inşa edilmiştir. Günümüzdeki yapı 14. yy’da Bizans İmparatoru II. Andronikos’un saray ve hazine görevlisi olan Theodoros Metokhites tarafından yaptırılmıştır.

1945'TE MEB'E DEPO OLARAK VERİLDİ

29 Ağustos 1945 tarihinde 3/3054 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'yla müze ve müze deposu olarak kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) tahsis edilen Kariye Müzesi'nin ibadethaneye çevrilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

RESMİ GAZETE KARARIYLA İBADETHANE OLDU

2019 yılında Danıştay kararı ile müze statüsünden çıkarılan Kariye Camii'nin ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

KARİYE CAMİİ NEREDE

Kariye Müzesi, Fatih ilçesi sınırlarında Edirnekapı semtinde bulunuyor. Edirnekapı otobüs durağından yürüme mesafesinde.

KARİYE CAMİİ'NE NASIL GİDİLİR

Anadolu yakasından Metrobüs ile geldiğinizde Edirnekapı durağında inerek,Seyrantepe, Topkapı, Kadıkoy, Levent, Beyazıt, Mecidiyeköy ve Taksim’den kalkan ve Edirnekapı’dan geçen İETT otobüslerine binerek Kariye Camii'ne gidebilirsiniz.

Raylı sistemler için İstanbul Raylı Sistemler Haritası, İETT Belediye Otobüs sefer ve durakları için İETT Hat ve Durak Arama ve şehir hatları vapurları için İstanbul Şehir Hatları Vapur Seferleri sayfasına bakabilirsiniz.

KARİYE CAMİİ'NDE NELER VAR

Kariye Camii'nin mozaikleri ve freskleri 1948-1958 yılları arasında Amerikan Bizans Enstitüsü tarafından ortaya çıkarılmış.

Caminin dış girişinde Hz. İsa’nın hayatını anlatan, iç girişte de Hz. Meryem’in hayatını anlatan mozaikler bulunuyor. Ayrıca Hristiyan teolojisinden önemli sahnelerini betimleyen freskler bulunuyor.

AÇIK ADRES

Adres: Kariye Mahallesi, Kariye Camii Sokak No.18 Fatih, İstanbul