Katar gezisi yapmanız için sayısız neden

Deniz, kum, güneş, rüzgarla şarkı söyleyen tepelerde çöl safarisi –çok romantik gelebilir ama gerçekten öyle- haydi AVM diyeyim de tam olsun...

Ensonhaber - Seyahat / Mehmet Temel Kartal

“Katarlılar almış, Katarlılara satılmış” gibi fısıltı gazetesi manşetlerini süsleyen ülkeyi kim merak etmez ki? Katar’a uygulanan ambargoya inat yardıma koşan bir ülkenin vatandaşı olarak sevgiyle muhabbetle karşılanmanız da garanti.

THY’nin 01.25 Doha uçağıyla 4 saatlik bir uçuşla, 6 gibi sımsıcak bir ülkenin sabahına uyanıyorsunuz. Bizi çok seviyorlar desem abarttığımı düşüneceksiniz. Pasaport kuyruğundasınız polise ay yıldızlı pasaportunuzu gösterin özel banko bile açıyorlar. Pasaport polisine “Türkiye’den geliyorum, Erdoğan’dan Katar Emiri Tamim’e selam getirdim” deyin kapılar sorgusuz sualsiz ardına kadar açılıyor. Arapçasını da yazayım tam olsun “Ene eteytu biselam miner Reis Türkiye Erdoğan lişşeyh El-Katar Temim.”

Hani “Her yer inşaat” diye şikayet edip duruyoruz ya siz bir de Katar’ı görün. 2022 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmaları nedeniyle ülkenin neredeyse tamamında, devasa bir inşaat seferberliğinin izlerini görmek mümkün. Havaalanında Doha şehir merkezine 8 gidiş 8 geliş 16 şeritli yol gördüm. Erdoğan’ın Katar geldiğinde bu yolları görüp de kıskanmaması mümkün değil. O kadar çok yeni yol yapılmış ya da yapılıyor olmalı ki Google Maps’in ilk kez bu kadar sapıttığına şahit oldum. “2,6 milyon nüfuslu bir ülkede bu kadar yol, iş merkezleri, rezidans, AVM ne olacak?” diye sormadan edemiyorsunuz. Yeni Dubai olma yolunda geleceğe yatırım olarak yaptıkları söyleniyor.

Basra Körfezi’ne yarım ada şeklinde uzanan Katar’da denize girmek için iki güzel plaj var. Adını inci avcılığından alan lüks oteller ve AVM’nin olduğu yapay ada Pearl ve sırtını yine büyük bir AVM’ye dayamış olan Katara. 3 milyona yaklaşan ülke nüfusunun sadece 300 bini Katarlı, peki kişi başına düşen milli gelirin 145 bin dolar olduğu ülkede örneğin plajda para nasıl saçılır? 10 bin lira verip camdan loca kiralarsınız; yiyecekler, içecekler derken bir günlük plaj keyfi için 50 bin lira harcayabilirsiniz.

Kişi başına düşen milli gelir açısından dünyanın en zengin ülkesi Katar’da Katarlılar için asgari ücret 5 bin dolar, 10 yıl iş tecrübesi olan bir Katarlı 100 bin dolara kadar maaş alabiliyor. Mesainin 11.00-14.00 arası sadece 3 saat olduğunu yazayım da iyice çıldırın. Hizmet sektöründe Filipinli, Hintli ve fakir Arap ülkeleri vatandaşları çalışıyor. İş dünyası İngilizlerin elinde, inşaat sektöründe Türklerin de söz sahibi olduğunu belirtmeden geçmeyelim.

Yapay adalar, yapay alış veriş merkezleri sevmeyenler için şuraya tarihi-otantik mekan tavsiyesi de koyalım. Souq Waqif, Katar’ın Mısır Çarşı’sı diyebileceğimiz baharattan hurmaya kumaştan ziynet eşyalarına aradığınız her şeyi bulabileceğiniz bir bölge. Çarşının içinde Katar, Lübnan, İran, Filistin, Suriye mutfağından yemekler bulacağınız restoranların yanı sıra lüks bir Türk restoranı da var.

Araba kiralayın hatta büyük jeep’lerden kiralayın. Petrolün sudan ucuz olduğu Katar, Land Crouser’lar Ford Ranger’lar gibi büyük araçlarla dolu. Kendi kullandığınız jeep’le bir başınıza çölde safariye gitmek istemez misiniz? Çölde safari turları için günlük kişi başı 500 dolar istiyorlar, üstelik o kadar para ödemenize rağmen aracı kullanmanıza da izin vermiyorlar. Başkasının kullandığı araçla çölde safari keyfi mi olurmuş?

Siz beni dinleyin dev bir arazi aracı kiralayın ( 3 günlük ortalama fiyat 300 dolar) ve Doha merkeze 1 saat uzaklıktaki rüzgarın sesiyle şarkı söyleyen Singing Sand Dunes tepelerine vurun aracınızı. Küçük bir tavsiye, çöl safarisi araçlarında özel dişli lastikler var. Kiraladığınız araçta her ne kadar arazi aracı olsa da muhtemelen üstünde bu tür lastikler olmayacaktır. Bu yüzden kum tepelerine tırmanmaya kalkmayın kuma saplanıp kalırsınız. Tepelerin kıyısından ve kum derinliği fazla olmayan yerlerde küçük bir keyif yapın çölde gereksiz maceralara atılmayın derim.

Katar'da şahin hastanesi VİDEO

Gökdelen ve spor arabaların bolluğunda boğulacağınız, dünyanın en zengin ülkesi unvanını taşıyan Katar’da lüks yaşamanın bir başka göstergesi daha var: Şahinlerle ava çıkmak. Fiyatları 5 ila 25 bin dolar arasında değişen şahinler, günlük aktivitelerine çölde ava çıkarak “birazcık” heyecan getirmek isteyen Katarlıların gözdesi. Katar'da “25 bin dolar benim şahinimin manikür-pedikür masraflarına yetmez” diyenl ultra zenginler de var. Onlar ise 250 bin dolarlık fiyatıyla göz kamaştıran “Akdoğan” cinsi şahinlerden besliyorlar.

Manikür derken ciddiydim, yaptırabilirsiniz. Katar’da bulunan şahin hastanesi, av sırasında yaralanan şahinlerin bakım ve tedavilerinin yapılmasının yanı sıra, kimi zaman herhangi bir aile ferdinden daha çok değer verilen şahinlerin tırnak, tüy bakımlarının yapıldığı, sosyal ve fiziksel rehabilitasyonunun da eksik kalmadığı önemli bir merkez. Önünden avı, arkasından bakımı eksik edilmeyen şahinler için Katar’da aksesuar dükkanları bile mevcut.

(Pearl demişken bir Türk markasının başarı hikayesinden bahsetmemek olmaz. Maia Çikolata İstanbul'da doğup Katar'a açılmış yüzde yüz yerli bir marka. Pearl gibi Ferrari'den Masserati'den aşağı arabanın pek giremediği lüks mü lüks alışveriş merkezinin tam göbeğinde konumlanmış durumda.)

(Et işinin kralı Şazeli'nin Mall of Qatar'daki şubesine uğrayın baklavamızın Katar'da ne kadar kıymetli bir değer olduğunu göreceksiniz. Türk baklavasına bayılıyorlar, tepsisinin 200 dolar olması zengin Katarlı için hiç sorun değil)