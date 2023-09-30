Konya'da doğa fotoğrafçısından Ferzene Mağarası için çağrı Seydişehir ilçesinde bulunan 350 metre uzunluğundaki Ferzene Mağarası, keşfedilmeyi bekliyor.

İHA

Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Kuyucak Dağı'nda Kalafat Tepesi'nin batısında, Kuğulu Gölü'nün güneybatısında bulunan mağara, girişindeki kutsal mabet olarak kullanıldığı düşünülen oyuk şekilleri, sarkıtları ve dikitleri ile dikkat çekiyor.

350 metrelik mağarayı doğa fotoğrafçısı görüntüledi

Doğa fotoğrafçısı Hüseyin Bostancı zorlu bir parkuru geçerek yaklaşık 350 metre uzunluğundaki mağarayı görüntüledi.

Çöpleri topladı, duvar yazılarını silmeye çalıştı

Bostancı çekimlerin yanı sıra mağarada vatandaşlar tarafından atılan çöpleri toplayıp, mağara girişine yazılan yazıları da silmeye çalıştı. Önceki dönem Seydişehir Belediye Başkanı Abdulkadir Çat tarafından yürüyüş yolu yapılan mağara o dönem içerisinde vatandaşlar tarafından büyük ilgi görse de zamanla bakımsızlık nedeniyle ziyaretçiler tarafından unutuldu.

Bostancı, mağaranın tekrar turizme kazandırılmasını istedi

Yer yer yarım metreye kadar düşen yükseklikten sürünerek geçen Hüseyin Bostancı. mağaranın sonuna kadar giderek buradaki sarkıt ve dikitleri görüntülerken, mağaranın turizme kazandırılmasını istedi. Hüseyin Bostancı, tanıtmak, ölçüm ve temizlik yapmak için girdiği mağarayı hem görüntüledi hem de mağaranın krokisini çıkardı.

Bostancı,

Ferzene Mağarası 350 metre uzunluğunda bir mağara. Krokisini çıkardım, vatandaşlar tarafından atılan çöpleri topladıktan sonra yanımda getirdiğim mazot ile duvarlara yazılan yazıları çıkarmaya çalıştım ancak başaramadım. Buranın krokisini hazırladım, inşallah turizme kazandırılır.

dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)