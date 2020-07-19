Dolar
6.8562
0%
Euro
7.8389
0.3726%
Altın
1810.28
0.7199%
Borsa
118786.09
-0.018%
G. Altın
399.117
0.7037%
Bitcoin
63305.11
0.7522%
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C
    Konya'nın el değmemiş güzelliği: Göksu Şelalesi

    Konya'nın el değmemiş güzelliği: Göksu Şelalesi

    Konya'nın Hadim ilçesindeki Göksu Şelalesi, her dönem ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.
    • AA & Ensonhaber
    • 19.07.2020 - 13:28
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Konya'nın el değmemiş güzelliği: Göksu Şelalesi

    Türkiye'nin dört bir yanında el değmemiş güzellikler var. Bunlardan biri de Konya'nın Hadim ilçesinde.

    Hadim Aladağ bölgesinde Göksu Nehri üzerinde bulunan şelale, "Yerköprü Şelalesi" olarak da biliniyor.

    Göksu Şelalesi, adını alüvyon üzerine traverten çökmesi ve alttaki alüvyonun eriyerek köprü şekline benzemesinden alıyor.

    HER MEVSİM GÜZEL

    Konya’ya 100, ilçe merkezine ise 23 kilometre mesafedeki şelale,  her mevsim ziyaretçilerini güzelliğiyle büyülüyor.

    60 METREDEN DÖKÜLÜYOR

    60 metreden dökülen şelale, kente gelen yerli yabancı turistlerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.

    Konya'nın el değmemiş güzelliği: Göksu Şelalesi #1

    Konya'nın el değmemiş güzelliği: Göksu Şelalesi #2

    Konya'nın el değmemiş güzelliği: Göksu Şelalesi #3

    Konya'nın el değmemiş güzelliği: Göksu Şelalesi #4

    Konya'nın el değmemiş güzelliği: Göksu Şelalesi #5

    Konya'nın el değmemiş güzelliği: Göksu Şelalesi #6


     

     

    Görüş Bildir