Konya'nın el değmemiş güzelliği: Göksu Şelalesi

Konya'nın Hadim ilçesindeki Göksu Şelalesi, her dönem ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Türkiye'nin dört bir yanında el değmemiş güzellikler var. Bunlardan biri de Konya'nın Hadim ilçesinde.

Hadim Aladağ bölgesinde Göksu Nehri üzerinde bulunan şelale, "Yerköprü Şelalesi" olarak da biliniyor.

Göksu Şelalesi, adını alüvyon üzerine traverten çökmesi ve alttaki alüvyonun eriyerek köprü şekline benzemesinden alıyor.

HER MEVSİM GÜZEL

Konya’ya 100, ilçe merkezine ise 23 kilometre mesafedeki şelale, her mevsim ziyaretçilerini güzelliğiyle büyülüyor.

60 METREDEN DÖKÜLÜYOR

60 metreden dökülen şelale, kente gelen yerli yabancı turistlerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.







