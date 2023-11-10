Kruvaziyer gemi 'Amadea' Alanya Limanı'na demirledi

AA
Türkiye, 12 ayda ve 81 ilde turizmi hedefliyor.
Bahama bayraklı "Amadea" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.
Gemi, çoğunluğu Alman olmak üzere 471 yolcu ve toplam 314 personelle hareket ediyor.
Rodos'tan demir aldıktan sonra rotasını Alanya'ya çeviren kruvaziyer, sabah saatlerinde ilçeye ulaştı.
Turistler ören yerlerini ziyaret etti
Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen bazı turistler turlara katılarak ören yerlerini ziyaret etti, bazıları ise ilçe merkezini gezerek alışveriş yaptı.
Alışveriş yapıyorlar
Kruvaziyer gemilerinden inen yolcuların yaptığı alışverişler ilçeye ekonomik katkı sağlıyor.
Kruvaziyer akşam saatlerinde Limasol'a hareket edecek.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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