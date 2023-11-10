Haberler



Seyahat



Kruvaziyer gemi 'Amadea' Alanya Limanı'na demirledi

Kruvaziyer gemi 'Amadea' Alanya Limanı'na demirledi Kruvaziyer gemiler, koronavirüs salgını sonrasında Türkiye'nin kıyılarına daha çok yanaşmaya başladı. Turizm başkenti Alanya da bu limanlardan birisi oldu.