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    Makedonya vizesi 2022: Üsküp vize istiyor mu? Pasaport gerekli mi?

    MasterChef'in dış çekimi bu akşam Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te gerçekleşiyor. İzleyiciler ise Üsküp seyahati hakkında bilgileri araştırıyor. İşte vize, pasaport, seyahat detayları...
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2022 - 15:53
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    Makedonya vizesi 2022: Üsküp vize istiyor mu? Pasaport gerekli mi?

    Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp, günün merak edilenleri arasına girdi.

    TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef, Üsküp'e konuk oldu. Tarihi güzellikleri ve yemekleriyle ilgi odağı olan Üsküp için araştırmalar hız kazandı.

    Balkanlar'ın en zengin ülkelerinden Makedonya, seyahat etmek isteyenlerin listesinde yerini aldı. Vardar Nehri’nin iki yakasında kurulu bu tarihi kent, gerek gelenekleri gerek yemekleri ile Türk kültürüne bir hayli yakın olması sebebiyle de oldukça seviliyor.

    Türkiye ile ikili ilişkileri sağlam olan Kuzey Makedonya için vize ve pasaport işlemleri merak ediliyor.

    Peki Makedonya'ya nasıl gidlir? Makedonya Türkiye'den vize istiyor mu? Makedonya'ya vizesiz gidilir mi? Üsküp vizeli mi? İşte tüm merak edilenler...

    Kuzey Makedonya vize istiyor mu?

    Üsküp T.C. vatandaşlarının vizesiz ziyaret edebildiği şehirlerden biridir.

    Yani Üsküp dahil olmak üzere tüm Kuzey Makedonya ziyaretleri için T.C. vatandaşlarından Umuma Mahsus (Bordo), Hususi (Yeşil), Hizmet (Gri) ve Diplomatik (Siyah) pasaport sahipleri 90 günü aşmayan seyahatlerde vize almak zorunda değiller.

    Kısacası ülkeye girişlerde yalnızca pasaport sahibi olmak yeterlidir.

    Makedonya vizesi 2022: Üsküp vize istiyor mu? Pasaport gerekli mi? #1

    Gerekli belgeler

    Makedonya’ya giriş yapmak için sınır kapısında ibraz edilmesi gereken bazı evraklar mevcuttur. Talep edilebilecek evraklar şu şekildedir:

    • Pasaport (En az 6 ay geçerliliği olan)

    • Seyahat masrafları için gerekli miktarda nakit (Günlük en az 50 EUR)

    • Otel vb. konaklama yeri rezervasyonları

    • Gidiş-dönüş biletleri

    • Varsa davetiye

    • Seyahat sağlık sigortası

    Makedonya vizesi 2022: Üsküp vize istiyor mu? Pasaport gerekli mi? #2

    Makedonya vizesi 2022: Üsküp vize istiyor mu? Pasaport gerekli mi? #3


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